Vi har modtaget:

Grimhedspesten breder sig

Et godt råd! Køb aldrig en hjørnegrund.

Efter at have boet her i over 50 år – vi fik bygget vort hus i 1970 – bliver det nu bare grimmere og grimmere.

Se på vort vejskilt, vores »Stofakasse«, og på hjørnet med asfalt uden hajtænder.

På dette hjørne er der blevet gravet fire gange på et år. Støj og møg fra kl. 7 om morgenen. Hvem fejer vort fortov efter TDC, YouSee og HOFOR – eller hvem, der elsker at grave på vort hjørne?

Med venlig hilsen

Anni og Steen Olsen

Fasanvænget 78