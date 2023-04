Vi har modtaget:

Helt usædvanlig service

I 42 år har Beboerforeningen for Dragør Gamle By afholdt generalforsamling. Det skete også i år, den 21. marts i aulaen på Dragør Skole. Deltagerantallet var som så ofte før på godt 130 deltagere.

Generalforsamlingen afsluttes altid med en sildemad, lidt gammel ost – hertil en øl og en snaps.

I de gode gamle dage blev alle varerne, inkl. drikkevarerne, leveret fra Møller Jensens supermarked på Krudttårnsvej. Varerne blev kørt til skolens dør – og resterne afhentet igen næste formiddag.

Nu er det Brugsen, der driver supermarked på Krudttårnsvej. De kører ikke varer ud, så vi må selv hente. Det gik med hiv og sving sidste år.

For en uge siden bestilte jeg så drikkevarerne. Otte kasser øl, 100 vand og fire flasker snaps. De skulle sættes på køl, så de nemt kunne køres ud til min bil efter betaling.

Bestillingen blev noteret på en papkasse af en venlig medarbejder til afhentning tirsdag formiddag, så det fortsat kunne være køligt til aftenens generalforsamling.

Ved afhentningen her kommer så den helt usædvanlige service: »Nå, har I bestilt noget? Det har jeg ikke hørt noget om.«

– Det skulle stå på køl på en vogn, fik jeg fremstammet.

»Det kigger jeg lige på.«

Intet i kølerum 2 og intet i kølerum 1.

Brugsen havde heller ikke så mange kasser øl på lager – og slet ingen Tuborg, som jeg skulle bruge fire kasser af.

»Ja, det kan jeg ikke gøre noget ved!«

Det blev et »farvel og tak«.

Ikke nok med at COOP lukker Irma i Dragør, så er kooperationen ikke engang engageret i at betjene beboerne fra Dragør Gamle By, der nu skal ud og finde en ny butik til det daglige indkøb.

Det bliver i hvert fald ikke Brugsen!

Med venlig hilsen

Hanne Bendtsen

Formand for Beboerforeningen for Dragør Gamle By