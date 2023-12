Vi har modtaget:

Hvad laver Dragørs SSP?

SSP er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi.

Men hvad laver de i grunden i Dragør?

Dragør Kommune beskriver selv opgaven således:

SSP koordinerer den kriminal-præventive indsats mellem skolerne, socialforvaltningen, politiet og de øvrige samarbejdspartnere samt forebyggelsesinitiativer på misbrugsområdet.

SSP er et kommunalt samarbejde mellem de primære opgaveområder i Center for Børn, Skole og Kultur, Københavns Politi, Center for Plan, Teknik og Erhverv og Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

SSP-samarbejdet arbejder fokuseret på løsning af kriminalitetsproblemer ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Men hvordan er det i praksis?

Følger man en smule med i, hvad der sker om aftenen i byen, er det jævnligt svært at se den kommunale opsøgende indsats.

Om sommeren opleves en lille håndfuld unge, som mødes på institutionernes legepladser, hvor de hygger med druk m.m. Det betyder, at personalet ofte næste morgen skal oprense pladsen for knuste flasker og affald. Hertil er der hærværk imod legeredskaber og bygninger. Ikke optimalt«

I vinterhalvåret er træfpunktet ofte de kommunale toiletter. Her holder også en lille gruppe til – måske de samme, alt mens vejret bliver koldere.

Her er druk i gruppen måske første punkt, men også stoffer er aktuelt, som efterladenskaber på toiletterne viser. Hvilke efterfølgende betyder, at toiletterne på skift er lukkede pga hærværk.

Hvor er kommunens SSP?

Hvis SSP-konsulenten og makkeres aktivitetsperioder er udover kl. 9–15 på hverdage, så kunne de måske tage fat i børnene og deres forældre. Først kunne man tage en snak med de unge, og måske derpå med forældrene.

Er det fremtiden for disse unge – at dele sprut og narko på et offentligt toilet? Er det fremtiden for en karriere – med udgangspunkt som dette og så i gang med jura-, læge- eller ingeniørstudiet?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør