Ny socialpolitik

Af Rasmus Mark Pedersen



Dragør Kommune har introduceret en ny socialpolitik. I den skitseres fire strategispor, der skal forbedre integration og livskvalitet blandt borgerne.

Politikken, der fra kommunens side bliver betegnet som en paraply for at samordne forskellige kommunale initiativer, bygger på principper om fællesskab, lige deltagelse, forebyggelse samt særlig støtte til veteraner.

Det første spor, Alle er en del af et fællesskab, fokuserer på at modvirke ensomhed gennem aktive fællesskaber, hvor pårørende og frivillige spiller nøgleroller. Ifølge politikken skal borgernes ret til selv at vælge deres sociale liv respekteres og deres muligheder for at indgå i mangfoldige fællesskaber understøttes kraftigt.

I det andet spor, med overskriften Vi hjælpes ad og støtter op om lige deltagelse i samfundet, lægges der vægt på inklusion. Dragør Kommune ønsker herved at fremme lokale fællesskaber, så alle borgere, inklusiv dem med funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer, kan være aktive deltagere i samfundslivet.

Den nye socialpolitiks tredje spor, Vi forebygger for at sikre gode leveår, handler om at skabe adgang til sundhedsfaglig støtte tidligt og forebyggende. Her er der særligt fokus på naturens rolle i at fremme fysisk og mental sundhed.

Endeligt fokuseres der i det fjerde spor, Social professionalisme – ikke mindst for vore veteraner, på kvalificeret støtte til soldater, veteraner og deres pårørende. I denne del af politikken fremhæves vigtigheden af en samlet indsats, der er baseret på viden frem for antagelser, og det understreges, at børn af udsendte soldater også bør have særlig opmærksomhed.

Tilretning

Socialpolitikken har været sendt i høring, og der er fire høringssvar fra institutioner og en privatperson, der har valgt at svare.

Blandt svarerne er Engparken, der i deres høringssvar påpeger, at fællesskabsbegrebet bør udvides, så »Alle er en del af et fællesskab« erstattes med en formulering, der mere aktivt inkluderer forskellige gruppers deltagelse på lige fod.

De fremhæver også behovet for at anerkende og støtte mangfoldighed og integration af ikke blot udsatte grupper, men af alle borgere.

Brugerrådet ved Dragørs Aktivitetshus og Ældrerådet i Dragør har ligeledes givet deres input, hvor de specielt fremhæver behovet for at fokusere på ældre borgere og sikre, at de også er inkluderet i de sociale fællesskaber, samt derudover at forebyggende hjemmebesøg og sundhedsdage genindføres.

Høringssvarene har ført til mindre justeringer af politikken, der allerede er blevet godkendt af politikerne i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og også ventes at gå glat igennem på det kommende kommunalbestyrelsesmøde.