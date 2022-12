Dragør Kommunes borgmester, Kenneth Gøtterup, og Københavns Lufthavns direktør, Thomas Woldbye, skal forhandle om miljøet og folkesundheden inden jul.

Der er dog stadigvæk ikke foretaget nogen tiltag med henblik på oprensning af det PFAS-forurenede vandløb Hovedgrøften, der har udløb i Søvangsbugten blot 150 meter fra en velbesøgt badebro.

Udbedring af miljøskade

Dragør Kommunes borgmester har den 27. oktober 2022 fået kommunalbestyrelsens mandat til at foretage forhandlinger med forureneren Københavns Lufthavne A/S.

Borgmesteren vil egenhændigt forsøge at indgå en frivillig aftale med lufthavnen om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune skadefri.

Inden for miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Dragør Kommunes administration, direktion og kommunalbestyrelse har ligget på maven for lufthavnen i årtier. Det er på høje tid, at kommunen træder i karakter og kæmper for miljøet, naturen og folkesundheden i Dragør.

Forhandling inden juleaften

Det virker ikke ligefrem som om, at PFAS-forureningssagen har højeste prioritet – hverken i direktionen på Dragør Rådhus eller i Københavns Lufthavns direktion.

Over en måneds kalender-øvelse skulle der til, før der blev aftalt et møde mellem borgmester Kenneth Gøtterup og Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye.

Med venlige skub i ryggen fra borgerne er der endelig blevet fastsat en mødedato, borgmesteren udtaler: »Jeg kan oplyse, at der er planlagt et møde mellem Dragør Kommune og lufthavnens direktør den 19. december 2022« (Kenneth Gøtterup, Dragør Rådhus, 29. november 2022).

Borgmesterens forhandlingsevner og lufthavnens vilje/uvilje til at vedkende sig sit erstatningsansvar vil afgøre, om Dragør Kommune holdes skadefri eller ej.

Forhåbentlig bliver borgerne informeret om resultatet af forhandlingen inden årets udgang.

PFAS-forurening varer længe – koster mange penge.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune