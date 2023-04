Den privatfinansierede bro skulle efter planen bygges på Sydstranden ud for svinget ved Store Magleby Strandvej og Søndre Strandvej »senest i løbet af 2022«. Brobyggeriet er dog ikke blevet realiseret grundet finansieringsvanskeligheder.

Sydstrandens Badebrolaug har forsøgt at skaffe 300.000 kr. til projektet, men det har ikke været muligt at nå i mål, og derfor spekuleres der over, om det er på tide at kaste bade-håndklædet i ringen.

Kålmark-broprojektet har ifølge bestyrelsen for badebrolauget afsøgt cirka 40 finansieringsmuligheder, og bestyrelsen mener efter længere tids overvejelser, at »projektet ser vanskeligt ud«, da der ikke kan rejses tilstrækkelig finansiering til broen.

Hertil kommer, at Sydstrandens Badebrolaug efter eget udsagn har »kæmpet med administrative fejl og smøl i den kommunale forvaltning og alvorlige benspænd hos Naturstyrelsen«.

Opløsning af badebrolav

De mange vanskeligheder er resulteret i, at bestyrelsen har stillet følgende forslag til generalforsamlingen i april:

»Bestyrelsen foreslår, at arbejdet med etableringen af badebroen indstilles, og at foreningen som konsekvens heraf opløses jf. vedtægternes §11 – opløsning. Forslaget vil blive nærmere motiveret på generalforsamlingen.«

Af vedtægternes §11 fremgår det, at foreningen kan opløses i tilfælde af, at badebroen sløjfes.

Ved opløsning fordeles foreningens eventuelle formue til vandsportsforeninger i Dragør Kommune.

Det bliver interessant at se, hvorvidt Sydstrandens Badebrolaug opløser sig selv – og om broprojektet flyder til de evige jagtmarker eller ej.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune