Vi har modtaget:

Lukker byrådet Gåserepublikken?

Er det en bevidst beslutning?

Indtil videre bliver gæssene boende i Gåserepublikken. Arkivfoto: TorbenStender.

Når man fra sidelinjen følger snakken om fremtiden for Gåserepublikken, så skurrer det i ørerne.

Igennem århundrederne har dragørborgere holdt gæs. De første mange år blev de holdt i de private ejendomme. Hver morgen blev gåselugerne i plankeværkerne åbnet, og gæssene gik alene ned på strandengene, hvor de spiste og holdt til. Om aftenen gik de hjem igen til de rette ejere. De klarede det selv.

Hvad man ikke talte med gæssene om var, at de forskellige familier holdt gæs som et kærkomment økonomisk tilskud, når ægtemanden var på søen i længere tid. Det passede fint sammen med, at fruen brugte timer på at væve.

Men da landliggerne begyndte at komme til Dragør omkring 1880’erne, var gæssene godt nok et pittorisk indslag i byen – men som tilfældet var med natvægteren, så kunne gæsterne virkelig godt undvære begge dele i byen.

Derfor blev gåseholdet forvist helt ud på den anden side af kanonskansen fra kanonbådskrigen mod England. Her trivedes gåseholderne gennem årene, alt imens byen udvidede sig.

At holde gæs er ikke en hobby eller et tidsfordriv. Det er en del af livet for de mange. Gæs er på mange måder en del af Dragørs dna.

Men nu er gæssene truet af noget så banalt som et kom-munalt regulativ for vedligeholdelse af græsarealer.

Følger man rigide regler for, hvordan græsarealer for gæs skal holdes, vil gæssenes tid være slut.

Burde byrådet ikke tage skeen i den anden hånd og lade Gåserepublikken bestå i årene fremover? Til glæde for gæssene, gåseholderne og for det kulturelle Dragør.

Med ønsket om et godt nytår.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør