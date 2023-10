Vi har modtaget:

Prisen for medlemskab

I min husstand er vi medlem af Dragør Museumsforening, Danmarks Lodsmuseumsforeningen, Dragør Lokalhistorisk Forening, OK-klubben, Smag på Dragør, Ældresagen samt Grundejerforeningen Ved Lunden. Min kone Anni er desuden medlem af Store Magleby Kvindekreds, og jeg, Steen, af Dragør Golfklub. Vi betaler samme kontingent – nogle gange med ægtefællerabat.

Men hvorfor skal vi betale forskelligt, når vi begge er medlem af foreningen Den Danske Folkekirke? Anni betaler her 654,72 kr. om året, mens jeg betaler 2.892,66 kr.

Er det dyrere at putte mig ned under en græstørv, end det er at putte Anni ned?

Med venlig hilsen

Steen Olsen