Vi har modtaget:

Selvmål i svømmehallen?

Dragør Svømmehal er et fantastisk tilbud til kommunens voksne og børn – undtagen de alleryngste. De er i stilhed blevet sparet væk.

I min familie er vi egentlig glade for svømmehallen og bruger den flittigt. Alle i familien, børn og voksne, går til svømning – undtagen familiens yngste på 1 år.

Det gik ellers godt for et halvt år siden, hvor hun sammen med en flok andre glade babyer gik til babysvømning i Dragør Svømmehal. Derfor glædede vi os til at kunne melde hende til endnu en sæson – og skuffelsen var stor, da vi fik at vide, at der ikke er planer om at oprette babysvømning igen. Det er et problem, ikke blot for os som familie, men for alle byens 0–2-årige og deres forældre.

Men hvorfor er det vigtigt, at byens babyer kan gå til svømning i den lokale svømmehal, kunne man måske fristes til at tænke? Det er der mindst tre gode grunde til:

For det første er det vigtigt, at børnene bliver trygge ved vandet fra starten. Du kan nemlig ikke forvente, at en baby, der aldrig har prøvet at være i vandet før, vil være tryg ved det, når den kan starte til forældre/barn-svømning som 2–3-årig. Utrygheden kan betyde, at nogle familier dropper eller udskyder svømningen for deres børn – og i sidste ende er det både familierne, svømmeklubben og svømmehallen, der taber på det.

For det andet tvinger det alle de forældre, der gerne vil gå til babysvømning, over i andre svømmeklubber, for eksempel i Kastrup. Når man først er inde i en (svømme)klub, er det nærliggende at fortsætte der, så der er risiko for, at familierne ikke vender tilbage til Dragør Svømmeklub. Det er altså det modsatte af en fremtidssikring af vores svømmeklub at sende potentielle nye medlemmer over i andre klubber.

For det tredje er det – set i det helt store perspektiv – vigtigt for forældrenes (og dermed barnets) trivsel at have adgang til sociale aktiviteter under barslen. En undersøgelse fra 2020 lavet af foreningen Bedre Barsel viser, at næsten hver tredje mor føler sig ensom under barslen. Inden for det seneste år er både biografen – og dermed tilbuddet om Babybio – og nu også babysvømningen blevet afviklet i Dragør, og det efterlader byens nybagte forældre med ekstremt begrænsede muligheder for sociale aktiviteter.

Man kunne skrive meget mere om, hvordan tilknytningen mellem forældre og baby styrkes af svømning, og om hvordan babysvømning udvikler de små børns motorik.

Jeg vil blot konkludere, at det er et kæmpe selvmål at lukke babysvømningen i Dragør Kommune, og at det på sigt kan have en negativ effekt på svømmeklubben og byens børn – og vi er da enige om at ønske en by med et sundt foreningsliv og børn i trivsel, ikke?

Med venlig hilsen

Sanne Rossen

Mor til Frida på 1 år