Vi har modtaget:

Sikring af pontonbro

Tusind tak til Dragør Kommunens Plan og Teknik for sikringen af adgangsbroen til og fra »ponton«-badebroen ved Drag-ør Fort med et tiltrængt rækværk i begge sider.

Jeg tror ikke, der har været et fald dér nogensinde – men »better safe than sorry«.

Den stationære badebro, der tidligere bestod af pontoner, er et yndet sted for badeglade mennesker – og især her i denne dejlige sommer, hvor der nærmest har været kø for at få plads.

Tak til Lars Nielsen fra Drag-ør Kommune, fordi I handlede så hurtigt og resolut.

Med venlig hilsen

Dan Larsen