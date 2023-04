Vi har modtaget:

Skal ministre holde lovene?

Peter Hummelgaard, landets justitsminister, overtræder systematisk lovgivningen dag efter dag.

Uanset hvad, så er det en relevant historie, der har soleklar offentlig interesse. Skal et medie publicere den, må den imidlertid dokumenteres. Det er presseetisk helt nødvendigt – og det har B.T. så gjort.

B.T. blev i midten af marts kontaktet af en borger i København, der var frustreret over, at Peter Hummelgaard igen og igen parkerede ulovligt på den vej, hvor han afleverer sine børn i institution om morgenen.

En fotograf fra B.T. kunne herefter dokumentere, at justitsministeren parkerede ulovligt fire ud af de fem gange, justitsministeren ankom i bil.

Parkeringsforbuddene er klart angivet, og Peter Hummelgaard har modtaget et pænt antal bødeforlæg, så også han må vel erkende gældende regler, som burde gælde for såvel Kong Salomon og for Jørgen Hattemager. Men ikke for en kongelig priviligeret socialdemokrat.

Det er dog ikke så slemt ...

Socialdemokratiets retsordfører forsvarer nu justitsminister Peter Hummelgaard, efter at B.T. har bragt en artikel om ministerens gentagne brud på færdselsloven. En minister må som travlt familiemenneske, da have en ret til at blæse på gældende lov.

Og en minister er en travl mand, må jeg medgive – ligesom de fleste andre fædre og mødre med små børn.

Betaler ministre deres egne parkeringsbøder, eller er der en cigarkasse til sådanne småting?

I Dragør valgte vi i 1995 at indrettet en korttidsparkeringszone ved skolerne. Ved Nordstrandskolen med en »kys og kram-zone«, hvor intet kys – som skiltene angiver – må tage længere tid end tre minutter.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør