Stadigvæk synd for Dragør

Tak for borgmesterens orientering om, hvordan det gik til, at vi blev påtvunget en Normal-butik – og hans påmindelse om, at vi bør opføre os ordentligt.

»Lad os nu bakke op,« lyder overskriften. Hvorfor det? Det er bare ikke muligt, da Normal ikke har, hvad vi skal bruge.

Så længe der findes en Normal-butik i vores by, så længe bliver her ikke normalt igen, med god tone og glade, tilfredse kunder.

Normal er til for mest de unge – teenagere som aldrig behøver tage ansvar for en hverdag og en husholdning.

Vi skal selvfølgelig ikke bare lade som ingenting. I Dragør har vi før stået sammen og kæmpet for vores by, og vi kan gøre det igen. Giv os vores by tilbage.

Med venlig hilsen

Kirsten Lindberg