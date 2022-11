Vi har modtaget:

Status over PFAS-forurening

Drikkevandsressourcen i Dragør er ødelagt af PFAS- og pesticidforurening.

Dragør Kommunes jord, drikkevandslommer og vandløb er forurenet med PFAS-stoffer, der via brandslukningsskum er spredt over brandøvelsespladserne i Københavns Lufthavn.

Vidtfavnende forurening

PFAS, også kaldet evighedskemikalier, er op mod 200.000 gange giftigere, end de pesticidrester, der er fundet i vor lokale drikkevandsindvinding, er.

Hovedgrøften med udløb i Søvangsbugten er ligeledes blevet forurenet af lufthavnens aktiviteter.

Skadelidte er Dragør Kommune og det kommunalt fællesejede vandforsyningsselskab HOFOR A/S – sidstnævnte grundet kontaminerede drikkevandsboringer.

I 2012 var Dragør 95% selvforsynende med drikkevand, men nu blot ti år senere er HOFOR nærmest ude af stand til at levere rent, lokalt drikkevand til borgerne.

Alene i 2021 måtte HOFOR lukke fire vandboringer i Dragør. Boringerne overholdt ikke grænseværdierne for giftige fluorholdige stoffer i drikkevandet.

Lufthavnens ansvar

Københavns Lufthavn støjforurener, luftforurener, jordforurener og vandforurener i Dragør.

Den danske stat ejer 39,2% af Københavns Lufthavne A/S.

Inden for miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

I indeværende år har Drag-ør Kommune givet lufthavnen landzonetilladelse til en ny brandøvelsesplads på Krogvej 4 i Store Magleby – på trods af frarådning mod dette i en klagesag, og kommunalbestyrelsen har bestemt bemaling med »jordfarver« på lufthavnens 300 m2 store rensningsanlæg ud mod den nordlige del af Store Magleby. Kommunen stiller ikke ligefrem krav til lufthavnen, der er en af de mest bynære lufthavne i Europa.

Der sanktioneres heller ikke over for lufthavnen, selvom det er fuldt ud muligt via Miljøstyrelsen og det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommunes Miljøafdeling.

Miljøstyrelsen er tillige myndighed i forhold til støj- og luftforurening i forbindelse med lufthavnens afvikling af flytrafik.

Forhåbentlig vil den nye kommunalbestyrelse gøre op med Dragør Kommunes årelange og fuldstændig passive tilgang til lufthavnens planlagte udvidelse og aktiviteter, der påvirker miljøet og folkesundheden negativt i Dragør Kommune såvel som i Tårnby Kommune.

Uønskede stoffer

Miljøministeriet beskriver stofferne således: »PFAS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden, er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.«

PFAS er blandt andet mistænkt for at give leverskader, nyreskader, forhøjede kolesteroltal, nedsat fertilitet, hormonforstyrrelser, svagere immunforsvar og for at påvirke fosterudviklingen negativt – og så er nogle af stofferne kendt som værende kræftfremkaldende.

Kort sagt ikke noget vi ønsker ophobning af i vore kroppe og omgivende natur.

Mandat til forhandling

På opfordring af Dragør Kommunes forvaltning har borgmester Kenneth Gøtterup (C) på sidste kommunalbestyrelsesmøde fået bestyrelsens mandat til at foretage forhandlinger med Københavns Lufthavne A/S.