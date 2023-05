Dragør Kommune havde ikke udført en behovsanalyse, og ingen politikere ville oplyse, hvem den egentlige ophavsmand til projektet var – vi måtte forstå, at idéen på mystisk vis var dumpet ned fra himlen.

På trods af at sydstrandsprojektet finansieres af skatte-borgerne, så har det heller ikke været muligt for borgerne at få et konkret svar på, hvad tidshorisonten er for forvaltningens genbehandling af sagen, og ej heller en tilkendegivelse af en ny placering på Sydstranden.

Projektets tidshorisont

Efter henvendelse til rådhuset blev følgende løse tidshorisont modtaget fra kommunaldirektøren den 13. oktober 2022: »Der er ikke udarbejdet en tidsplan for, hvornår projektet om motionsredskaber på Sydstranden skal tilbage til Klima-, By- og Erhvervsudvalget til politisk behandling. Det er dog min forventning, at udvalget vil have fået forelagt en ny sag med forslag til placering af motionsredskaber inden udgangen af 1. kvartal 2023.«

Det vil sige, at ifølge direktørens »forventning« vil det tage forvaltningen op til seks måneder at foreslå en ny placering på Sydstranden.

Derefter skal Klima-, By- og Erhvervsudvalget sagsbehandle sydstrandsprojektet for tredje gang.

Sagen er allerede blevet behandlet en gang i Økonomiudvalget, en gang i kommunalbestyrelsen og to gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget – et fuldstændigt skødesløst spild af tid og ressourcer.

Trods tre rykkerskrivelser til kommunaldirektøren, så er forvaltningens forslag om en ny »placering af motionsredskaber« ikke blevet besvaret af direktøren »inden udgangen af 1. kvartal 2023«.

Med tanke på kommunens intensive sparerunder, så undrer det kraftigt, at besparelserne ikke gælder politikernes egne prestigeprojekter.

Omplacering af projektet

Eksborgmester Helle Barth (V), der er i gang med placeringen af sin sjette aktivitetspark siden 2018, er nu vendt 180 grader i sagen om sydstrandsprojektet – nu stiller Venstre forslag om, at motionsredskaberne ikke skal placeres på de fredede strand-enge.

I en e-mail til Dragør Kommunes forvaltning foreslår hun: »V stiller forslag om, at anlægsbevillingen fra anlægsbudgettet 2020 på kr. 200.000 til anlæg af motionsstier på Sydstranden i stedet for bruges til renovering – og eventuelt supplering med nye motionsredskaber – af de motionsredskaber, som er opstillet på havnen ved Dragør Bådelaug.«

Sydstrandsprojektet er dermed omplaceret og reduceret betragteligt.

De supplerende motionsredskaber skal ifølge Venstres forslag opstilles ved Dragør Bådelaug på Færgevej, lige ved siden af Dragør Kommunes fremtidige aktivitetsparkprojekt »Dragør Skatepark«.

Ak, ja. Forvaltningskarrusellen snurrer derudad, med store omkostninger til følge, imens andre »kedelige pligtopgaver« tilsidesættes af politikerne – for det er da meget sjovere at være projektmagere, end det er at håndtere de presserende opgaver og udfordringer, som man er folkevalgt til at varetage.

Sydstrandsprojektet skal nu for tredje gang sagsbehandles af Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Det sker i aften, onsdag den 10. maj. Derefter skal projektet sagsbehandles for anden gang af Økonomiudvalget onsdag den 17. maj.

Torsken trækkes i land

Det er en ualmindelig dårlig idé at bebygge fredede områder i Dragør, det ved alle – og nu virker det da også som om, at tanketorsken bliver trukket i land indenfor en overskuelig fremtid.

Dragør Kommune har som bekendt gevaldige udfordringer med vidtfavnende PFAS- og pesticidforurening, plastikgranulatforurening ved kunstgræsfodboldanlægget, miljøsvineri samt råstofindvinding i Køge Bugt og Øresund, drikkevandsforsyning, varmeforsyning, kystsikring, vedligeholdelse af kommunale bygninger, ejendomme, institutioner samt skoler, parkeringspladser, fortove, stier og veje.

Et naturreducerende og tidskonsumerende sydstrandsprojekt udstråler hverken miljøbevidsthed eller økonomisk ansvarlighed.

Det er på tide, at udvise rettidig omhu og respektere den gældende fredning af Sydstranden.

Det politiske projekt trækkes forhåbentlig i land – man har jo altid lov til at håbe.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune