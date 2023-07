Vi har modtaget:

Tak til »guldklumperne« på Dragør Søbad

I de sidste par år har jeg – hver gang sommeren er gået på hæld – sat mig for at skrive en indlæg her i bladet for at sige tak til et fantastisk personale (livredderkorps) nede på søbadet – men er desværre hver gang kommet fra det. Men her får I det!

Jeg er selv – godt nok for mange år siden – uddannet som svømmelærer og livredder og har virket som sådan blandt andet i USA – men også her i Danmark – og kender derfor jobbet indefra og ved, hvad det kræver af den professionelle. Jeg har også i 17 år været leder af en kommunal uddannelsesinstitution i en stor omegnskommune, hvor jeg – ud over professionalisme – lagde meget stor vægt på imødekommenhed og venlig udstråling hos personalet i forhold til vores kundekreds; lærere, pædagoger, lærerstuderende med flere i den pågældende kommune.

Jeg har i mange år nydt det privilegium at komme mindst én gang om dagen på badeanstalten, og jeg må sige, at jeg – specielt i de seneste år – har været svært begejstret for personalet (livredderne og svømmelærerne), som vi i det følgende jo kan kalde »Per, Tanja & Co.« Dette på en gang professionelle og gennemført venlige og imødekommende personale er efter min opfattelse kendetegnende for vor dejlige by, når vi er allerbedst. Som gammel skolelærer frydes jeg over at se den behandling, som kommunens børn og unge nyder godt af hos »Per, Tanja & Co.« – og der er altid plads og overskud til smil og latter.

Per tager gerne imod os ved siden af sin lille tavle, hvorpå han har noteret dagens aforisme eller bonmot, som han altid har tid til at uddybe for mig og mine badekammerater. Og det ender som regel i et godt hjerteligt grin, inden vi med fornyet livsmod hopper i bølgen blå.

Jeg mener, at TV2 for et år eller to siden var på besøg i Dragør, hvor de ligeledes noterede sig topkvaliteten hos »Per, Tanja & Co.« og gav dem rosende omtale. Men god gerning kan jo som bekendt ikke gentages for ofte – så jeg tøver ikke et sekund med at tildele »Per, Tanja & Co.« UG med kryds og slange og med pil opad. Det er ganske vist en lidt forældet karakterskala, men mon ikke de fleste ved, hvad jeg mener?

Det er mit lønlige håb, at »kompagniets« ledere – på såvel det administrative som det politiske niveau – er opmærksomme på disse »guldklumper«, der tager sig af både store og små, unge såvel som gamle, på Dragør Søbad.

Med venlig hilsen

Mogens Bille

Strandgade 26