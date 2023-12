Vi har modtaget:

Tak til vandhundene

Det er med stor glæde, at jeg i år har kunnet benytte søbadet. Det er på grund af den fantastiske donation i form af en trappe, der tilgodeser os med ældre ben og handicap – en donation, som foreningen De Drag-ør Vandhunde har stået for.

Det har været et stort ønske hos mig og mange andre i flere år, og jeg har set, at den nye trappe også bliver brugt af dem, der er let til bens, og det er jo dejligt.

Så det er med stor ydmyghed og glæde, at jeg vil ønske jer allesammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår – vi ses på søbadet.

Med venlig hilsen

May Holst Rasmussen

Ålegårdsvænget 45

Dragør