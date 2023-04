Vi har modtaget:

Goddag mand, økseskaft

I mange år har jeg som loyalt medlem af denne lille bys lokale foreninger mødt op til samtlige generalforsamlinger.

Jeg respekterer og beundrer i høj grad de bestyrelser, som laver et kæmpestort arbejde for os alle. Selvfølgelig kommer jeg for at høre jeres beretninger. Jeg følger jo gerne med i det altsammen. Efter et par timer går jeg hjem – helt færdig – grædefærdig.

Endnu en gang er jeg blevet underkendt og ignoreret. Endnu en gang har de forskellige oplægsstillere valgt, at de hellere vil tale højt i stedet for at gøre brug af en mikrofon. Jamen, det kan I da bare ikke gøre!

Er det, I har at sige, ikke betydningsfuldt nok til, at I vil sikre jer, at hvert ord når ud til medlemmerne – også dem bagerst i salen. Hvordan kan I vide, at jeres ord gør det?

Ikke godt nok

Mange medlemmer er ældre folk og dårligt hørende – som for eksempel jeg, der har så megen tinitus på mit øre, at der skal tales klart og tydeligt, for at jeg kan høre, hvad der siges. Og man føler sig virkelig underkendt, når der ikke tages højde for, at vi alle ikke er lige driftssikre.

Jamen, vi har sat en mikrofon op, vil nogen sige.

Ja – og tak for det. Men en faststående mikrofon på en talerstol kræver altså, at man forstår at bruge den, og husker at gøre det hele tiden under oplægget. Det nytter ikke at stå for langt fra eller konstant dreje hovedet væk fra mikrofonen i lutter iver for at anskuliggøre sine budskaber.

Af og til – og tak for det – bliver der sendt en håndholdt mikrofon ned til de medlemmerne, der har noget på hjerte.

Det er en sand fornøjelse, for ellers er det komplet umuligt at høre, hvad der spørges om.

Er man heldig, kan man gætte sig til spørgsmålet ved at lytte til svaret – hvis man altså kan høre det!

En generalforsamling er foreningens adelsmærke, og det er her, vi som medlemmer, har mulighed for at få indblik i og indflydelse på det arbejde, I bruger jeres tid som frivillige på. Stor tak for det. Men derfor er det så vigtigt, at I fremover forbereder kommunikationen mellem jer og os ved at anvende højttaler, mikrofoner og overheads, så vi alle meget bedre kan være aktive deltagere – og ikke bare et halvdøvt, halvsovende publikum, der klapper – selvom man måske synes, at der ikke er noget at klappe af.

Med venlig hilsen, fuld respekt og i al ydmyghed

Lil Eggert

Lodsstræde 6