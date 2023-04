Dragør Turistråd havde fra sin start for knap 15 år siden som hovedopgave at få Dragørs borgere til at støtte op om turismeindsatsen. Og der blev efterhånden taget godt imod Dragør Turistråds initiativer. Især syntes man, at det lille turistkontor på havnen klædte Dragør rigtig godt. Og de 30–40 frivillige, der arbejdede i turistkontoret, blev benævnt turistværter. Det var en langsom tillidsopbygning, men den lykkedes.

Så kom masseturismen

De allerseneste år er der imidlertid opstået det negativt ladede ord, masseturisme. Det har fået beboere mange steder i Danmark og i udlandet til at være skeptiske og sige fra.

Dragør oplevede det, da verdensarvsdebatten for tre år siden prægede især de sociale medier. Et af de mest hårdtslående argumenter i turismedebatten dengang var: »De kommer og tager vores hjem«.

Det var jo det, der skete under landliggertiden, hvor Dragør-borgerne havde brug for turisternes penge. Men det har Dragør-borgerne ikke i dag, og mange kan ikke rigtig se, hvad man skal med turister. Midt i debatten blev Dragør sammenlignet med Nyhavn og sågar Venedig som skræmmeeksempler. De fleste af jer ved, at jeg som formand for Turistrådet fandt denne sammenligning vildt overdreven. Men Dragør – ikke mindst vores politikere – var selvfølgelig nødt til at tage den skepsis over for turismen alvorligt.

Debatten om turismen delte ligefrem Dragørs borgere op i to grupper – dem, der var for, og dem, der var imod turisme. Det gode ved debatten var, at den fik Dragør Kommune til at igangsætte arbejdet med den turismestrategi, der i dag er vedtaget.

Hvorfor turister?

Uanset hvad Dragør mener og gør, så vil verden og vores gamle by og havn opleve flere turister. Måske er der lige nu en pause på grund af spændingen i verden, men turismen vokser overalt.

Samtidig betyder klimaændringerne, at vi i det kølige Nord bliver mere og mere attraktive som turistmål. En undersøgelse sidste sommer blandt beboere i München viste, at man hellere ville rejse væk fra de 40 graders varme og nordpå end sydpå til endnu mere varme. Det er fremtiden, og den vil garanteret også berøre Dragør.

Der er to typer af argumenter for turisme, der må mere frem i lyset. Det ene argument drejer sig om, at når vi taler om fordele for de erhvervsdrivende, så er det ikke for de erhvervsdrivendes blå øjnes skyld, at Dragørs borgere bør støtte turismen. Havde vi ikke turisterne, så havde vi heller ikke vores levende miljø. Mange af vores erhvervsdrivende ville ikke kunne overleve, hvis man ikke havde indtægterne fra turisterne.

Det andet argument for turister er det enkle: stolthed. Vi er stolte af at bo med en historisk – national og international – kulturarv. Og vi kan være stolte af, at andre er enige med os og vil besøge os. Turisterne holder af det samme, som vi holder af. I øvrigt rejser vi jo selv rundt til andre kulturarvssteder – og holder af dem, som de lokale beboere disse steder gør. Det giver vel også en forpligtelse for os til også at vise vores kulturarv frem og tage godt imod besøgende.

Dragørs turismestrategi

Det helt særlige, Dragør skal være opmærksom på, er, at Dragør hverken er et museum eller et monument. Den gamle by er en levende by – endda en autentisk by med en byplan og byggetraditioner fra sejlskibstiden i 1700- og 1800-tallet. Byen er fortsat med at være bolig for levende mennesker. Det ønsker Dragørs borgere respekteret. Men det ønsker turisterne heldigvis også; de kommer netop til Dragør for at besøge en autentisk by. Turistfælder er der nok af. Men det er afgørende vigtigt at fortælle turisterne, hvordan man som gæst bør gebærde sig i en levende by.

Dette er udgangspunkt for den turismestrategi, Dragør Kommune nu har vedtaget. Dragør Turistråd har længe presset på for at få en sådan strategi – og nu er den her, og den søger at regulere turismen, så den spredes rundt til Dragørs attraktioner. For nok er den gamle by flagskibet, men Dragør har andet at byde på. Der er ganske vist fortsat mange udeståender – f.eks. i forbindelse med trafik og parkering, men det må komme i anden runde.

Arbejdet i Dragør Turistråd

Jeg håber, at Dragør Kommunes turismeindsats også fremover kommer til at bygge på en opbakning fra borgerne. Og jeg håber, at turismeindsatsen i høj grad inddrager frivillige, som i mange år har været Dragørs dna, og som styrker den lokale identitet.

Uden den frivillige indsats og uden Dragør Turistråd havde Dragør ikke haft en turisthjemmeside, der følger VisitDenmarks koncept og kan læses i hele verden. Vi havde ikke haft Dragørs turistfolder. Vi havde ikke haft et solidt samarbejde med både vores nabokommuner, Wonderful Copenhagen og Visit Denmark om bl.a. arbejdet med Naturpark Amager. Dragør havde ikke haft sit Brune Johanneskors i vejsiden som national turistseværdighed, vi havde ikke fået Prins Henriks Europa Nostrapris for bevaringsarbejdet og var ikke kommet på Kulturministeriets såkaldte tentativliste med henblik på, at den gamle by og havn kan blive udpeget som national og international kulturarv. Alle disse aktiviteter har Dragør Turistråd været aktive i. Og vi havde ikke haft et turistkontor – nu Dragør Besøgscenter, der har taget godt imod kommunens gæster, så de kunne opleve steder fordelt rundt i hele kommunen.

Det er faktisk næsten udelukkende det frivillige Dragør, der hidtil har stået for turismeudviklingen. Jeg har adskillige gange påpeget, at Dragør vel er den turistattraktion i Danmark, der har lagt færrest penge og engagement i arbejdet fra kommunens side. Derfor er det utrolig dejligt, at kommunen nu går fuldt ind i arbejdet.

Da jeg i sin tid tiltrådte som formand for Dragør Turistråd, talte man om at få Dragør ud over rampen. I dag er vi virkelig kommet ud over rampen; mens vi tidligere forsøgte at gøre vores hoser grønne overfor tv, aviser og dagblade, er det i dag pressen, der kommer til Dragør. I dag ofrer vi stort set ingen penge på markedsføring. Men jeg tror, at vi for at gennemføre Dragør Kommunes nye turismestrategi, er nødt til at få en markedsføring op og stå, der målrettet henvender sig til de turister, der er forenelige med at bo her, og som skaber indtægt hos de erhvervsdrivende – turister, der er med til at skabe liv i byen.

Slutbemærkning

Et ægtepar fra Californien kom på et tidspunkt forbi vores private gård i Lodsstræde. De gik lidt ind i porten, og da de så os, undskyldte de. Men vi sagde, at de var velkomne til at kigge, og inden længe kom vi i snak om byen. Min kone og jeg havde tid den dag, og vi gik en lille tur rundt i byen med dem. Da vi en lille time senere kom ned på havnen, hviskede de sammen og spurgte så, om de måtte byde os en frokost. Vi har aldrig set dem siden. Både gæsterne fra Californien samt min kone og jeg havde en god oplevelse.

Held og lykke til det nye Dragør Turistråd.

Med venlig hilsen

Axel Bendtsen

Afgået formand for Dragør Turistråd