Vi skal styrke nærdemokratiet

Nærdemokrati kræver ikke bare et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen – men også reel inddragelse af borgerne.

I Dragør Kommune har vi aktive borgere, der deltager i arbejdet i råd, nævn og bestyrelser og i debatten. Men det er i det store billede kun et fåtal af borgerne, der engagerer sig politisk på den måde.

Liste T vil gerne styrke borgernes indflydelse på deres egen hverdag og på kommunens beslutninger, for vi tror på, at det giver bedre beslutninger. Og beslutninger, som vil møde borgernes behov.

Derfor foreslår liste T på kommunalbestyrelsesmødet i næste uge, at forvaltningen udarbejder et forslag til, hvordan vi i Dragør Kommune kan give borgerne mulighed for at stille borgerforslag, der kan gøre kommunen endnu bedre at bo i.

Dragør Kommune har de bedste forudsætninger for at få noget godt ud af borgerforslag, for vi har fordelen af et tæt lokalsamfund, hvor borgerne kerer sig om, hvad der foregår i kommunen – og også har et godt blik for, hvad der vil gøre kommunen mere attraktiv og imødekommende.

Bruges andre steder

Ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden har 17 kommuner allerede givet deres borgere adgang til at stille forslag eller arbejder på det. Det kan gøres ret billigt. I Hørsholm Kommune, der senest har besluttet at give borgerne ret til at stille forslag, har man sat 10.000 kr. af.

Der er i øjeblikket borgerforslag i hovedstadsregionens kommuner om en mindeallé, 3-timers-parkering, bevaring af en terminal, sikker trafik, udvidelse af stisystem, etablering af cykelsti, og i Gribskov Kommune behandler Udvalget for Klima, Teknik, og Miljø her i starten af 2024 et borgerforslag om belysning på en mørk skolesti. Forslaget har opnået 450 underskrifter – 50 flere end nødvendigt.

Hvor mange underskrifter, der skal til i Dragør Kommune, vil vi lade op til forvaltningen af give nogle gode bud på. I Københavns Kommune skal man have opbakning fra 5.000 københavnere. I Allerød Kommune skal man kun have 40 støtter. Man skal også sætte aldersgrænsen for forslagsstillere ved enten 15 eller 18 år, og man skal også sætte en deadline for, hvornår et forslag skal have opnået tilslutning.

Endelig skal et forslag selvfølgelig også have relevans i forhold til Dragør Kommune. Det skal overholde gældende regler og love og skal komme en bredere kreds af borgere til gode. Disse forhold vil kræve en sagsfremstilling og politisk behandling.

Vi håber, at de øvrige partier i Dragør Kommunalbestyrelse vil bakke op om forslaget, så vi kan komme i gang og give borgerne et værktøj, som de kan bruge til at få reel indflydelse på kommunens udvikling.

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe

Kommunalbestyrelses-medlemmer for liste T