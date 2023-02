10-års-jubilæum

Fotoklub runder et skarpt hjørne

Søndag den 19. februar er det ti år siden, Torben Jensen som opstart til klubben Amager Fotoklub samlede 30 fotoentusiaster i et af lokalerne på Kulturzonen i Tårnby.

Siden da har en voksende flok fotointeresserede mødtes hver onsdag mellem kl. 19 og 21 for at dele deres fælles interesse igennem spændende foredrag, workshopper, konkurrencer, fototure, rejsefortællinger og en masse andet.

For år tilbage var klubben et sted, man meldte sig ind i, så man kunne gøre brug af dens mørkekammerudstyr og få fremkaldt sine fotos, enten med støtte og vejledning fra de mere erfarne og garvede eller ved at dele ud af egne tips og tricks til nye og uøvede.

I den digitale tidsalder, der nu gør sig gældende, er det ikke længere så meget mørkekammeret, der tiltrækker nye medlemmer. Nu er motivationen for et medlemsskab mere udviklingen i ens eget fotografi ved at dele erfaringer med andre, der har samme interesse og hobby.

Egne lokaler

I fire år dannede lånelokaler i Kulturzonen og Tårnby Hovedbibliotek rammen om fotoklubben, og udstyret blev utrætteligt transporteret frem og tilbage, og stillet op og taget ned. Men i 2017 fik Amager Fotoklub mulighed for at falde til ro i lokaler i Vandtårnet på Oliefabriksvej – og denne ro, oplever medlemmerne, har givet mulighed for at øge både det sociale samvær og det faglige niveau betydeligt.

Klubben, der henvender sig til alle med interesse for foto – begyndere såvel som mere øvede, har næsten 60 medlemmer (heraf en del fra Drag-ør), der alle ivrigt afprøver forskellige fotogenrer såsom natur, arkitektur, beauty, portræt, street, landskab, makro, stilleben og reportage.

Og det er ikke kun deltagerne selv, der har glæde af deres fotografier. Flere af klubbens medlemmer bidrager nemlig også med billeder til lokalavisernes artikler og reportager om lokale arrangementer.

I 2015 blev klubben desuden kåret til årets forening i Tårnby Kommune, og året efter til Årets Fotoklub af magasinet Digital FOTO.

I årenes løb har Amager Fotoklub afholdt flere udstillinger på øen – og i næste måned, fra søndag den 19. februar og to uger frem, afholder klubben i anledningen af jubilæet en fotoudstilling på Tårnby Kommunes Hovedbibliotek.