Der er fuld gang i at plante skolehaverne. Foto: Museum Amager.

Gang i skolehaverne

Forårsstemningen breder sig på ny på Amagermuseet, hvor skoleelever igen er rykket ind for at lære om biologi

Af Mikael Sonne



I køkkenhaven ved Amagermuseets gamle museumsgård i Store Magleby er det på ny begyndt at summe af liv og aktivitet. Til lyden af glade børnestemmer er alle kommunens 2.-klasser nemlig begyndt en ny sæson med dyrkning og undervisning i deres skolehaver.

Samarbejdet mellem Museum Amager og de lokale folkeskoler er en del af Dragør Kommunes udeskoleprojekt, hvor eleverne hvert år inviteres til at dyrke et stykke jord på museet. Det er et fællesskab, der i år i strålende solskin blev skudt i gang til sin tredje sæson.

I den kommende tid skal jordstykkerne klargøres, der skal plantes, og eleverne skal undervises i afgrødernes og landbrugets biologi, samtidig med at de også får undervisning af museets historiske fagpersonale og dyrepasseren. Men det er eleverne, der selv skal gribe fat i haveredskaberne og få jorden under neglene. De skal nemlig klare alt havearbejdet selv.

Der er således fuldt tryk på læringen, tværfagligheden og arbejdsglæden på den gamle museumsgård, hvor museets gæster frem til efteråret vil kunne følge med i, hvordan elevernes skolehaver udvikler sig, alt imens afgrøderne skyder i vejret og gør sig klar til høsten.