25 år med smykker

Barbara Maria drev sin smedje i Sønderstræde, indtil hun blev syg med brystkræft. Maria Nielsen tog orlov fra sit universitetsstudie i dansk sprog og offentlig administration for at passe sin mor og butikken, men hun vendte aldrig tilbage til studiet.

»Da min mor døde i 1997, stod jeg tilbage med en meget loyal kundekreds og et kæmpe varelager i mit barndomshjem. Jeg rykkede ned på Kongevejen i halvdelen af det, der er Hallöy Café i dag. Jeg havde en lillebitte forretning på 16 kvadratmeter, og efter et halvt år sagde Thomas sit job op og begyndte at arbejde i guldsmedjen sammen med mig,« siger Maria Nielsen.

Jubilaren var kun 23 år gammel, da hun overtog guldsmedjen.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle være diamantekspert eller guldsmed i Dragør. Men jeg havde nogle rigtig søde kunder, og det var sjovt at tage på arbejde hver dag, og det er det stadigvæk. Folk er enormt positive, når de skal handle smykker. Det er tit de store begivenheder, der skal fejres, så på den måde får vi lov til at være på sidelinjen, når kunderne er rigtig glade,« fortæller hun.

Barbara Maria er stadig med i ånden hos guldsmedjen. Det er hendes underskrift, der er butikkens logo i dag, og Maria og Thomas Nielsen smeder stadig nogle af hendes gamle smykkemodeller.

Diamantekspert

Efter Maria Nielsen havde overtaget forretningen, tog hun til Tyskland for at tage en uddannelse inden for diamanter. Fremfor at færdiggøre sin kandidatuddannelse i offentlig administration lærte hun nu at gradere diamanter og vurdere deres kvalitet.

»For to år siden blev jeg udnævnt til at være medlem af diamantvurderingskomiteen, hvor vi er tre eksperter, som laver brancheuddannelse. Vi er også med til at lave reglerne for, hvordan man må klassificere diamanter, og det er meget relevant lige nu, fordi der er kommet en masse syntetiske diamanter på markedet. For mig er det en udmærkelse at få sådan en faglig anerkendelse af de mange års erfaring,« fortæller Maria Nielsen.

I 2006 byggede parret butikken på Kongevejen længere. Den kunne ikke blive bredere, men den kunne blive dybere, så butikken fik den lange L-form, den har i dag. Da apoteket i 2012 flyttede til Dragør Centret, rykkede de butikken over i det gamle apotek. Derved fik de ud over mere plads til udstilling en førstesal, som de kunne indrette til smykkeværksted. Her har Thomas Nielsen travlt med reparationer, pudsning og polering – og med at designe og producere deres egne smykker, som kan sælges i butikken.

»Jeg kan kende alle de smykker, vi har lavet, når de kommer ind. Og det er godt at få besøg af dem igen og få lov til at rense dem og gøre dem fine igen, for meget af det er unika. Jeg har ikke noget fotobibliotek med vores designs, så det er sjovt at se dem igen,« fortæller Maria Nielsen.

Det er også i værkstedet, at guldsmedeparret producerer lokal julepynt ved juletid. Hvert år kan man købe et lille julehjerte i sølv og en Dragør-gås, som kun bliver solgt i Dragør.