25-års-jubilæum

Dragør Lokalhistorisk Forening fejrede jubilæum på Wiedergården

Dragør Lokalhistorisk Forening kunne med et års forsinkelse søndag 14. november fejre 25-års-jubilæum. Som så mange andre events sidste år måtte den dengang planlagte fejring aflyses på grund af restriktionerne i forbindelse med corona-pandemien.

Milepælen blev nu endelig markeret med et jubilæumsarrangement i Festsalen i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården.

Gæsterne ved jubilæet blev præsenteret for et historisk tilbageblik i de mange arrangementer, der har været afholdt igennem fore-ningens nu 26 år lange historie, fik serveret et let traktement og medvirkede desforuden i en lodtrækning om sponsorgaver.

Og for at gøre det hele ekstra festligt var der ved arrangementet foruden optræden af fire sangere fra Dragør Sangforening arrangeret musikalsk underholdning i to akter ved tenor Thomas Peter Koppel og pianist Carol Conrad.