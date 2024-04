Flere sydstrandsbørn på Dragør Skole

En stor ændring af skoledistrikterne er på vej. Det betyder, at eleverne bliver mere ligeligt fordelt, men børn fra Sydstranden får så langt til skole, at de kan blive kørt med bus

Af Rasmus Mark Pedersen



Der var engang, hvor børn, der voksede op på Sydstranden, gik på Skolen ved Vierdiget. Den er for længst jævnet med jorden, og siden har de fleste sydstrandsbørn gået på Store Magleby Skole.

Men det er slut nu – fordi nye skoledistrikter ventes at blive vedtaget af kommunalbestyrelsen på torsdag og skal gælde fra næste sommer.

Hele Sydstranden

Hidtil har Sydstranden været delt i tre dele, hvor dem, der bor mest vestligt og nordligt, skulle på Store Magleby Skole, mens børnene fra Strandparken og den sydlige del af vængerne skulle på Dragør Skole.

Desuden blev børn fra den nordligste del af Sydstrandsvej, Lundegård Strandvej, Hollændervænget, Skippervænget, Skyttevænget og Duevænget sendt på Nordstrandskolen.

Men nu skal næsten alle børn på Sydstranden på Dragør Skole. Med undtagelse af Nordstrandskolens lille hjørne, der bliver forskudt en vej eller to mod vest.

Det vil sige, at de nye elever i Sydstrandens villavænger helt fra t-krydset mellem Møllevej og Hartkornsvej skal gå på Dragør Skole fra skoleåret 2025/2026.

Det inkluderer også Hvidtjørnen og nybyggerierne på Sandløkken, Strandløkken og Engløkken, som tidligere hørte til Store Magleby Skole. Villaerne på Rytterager vil desuden blive lagt ind under Nordstrandskolen.

Mindre skævt

Baggrunden er, at der har været en skæv fordeling af elever, som har betydet, at klasserne på Store Magleby Skole har været for store, og at klasserne på Dragør Skole har været for små i forhold til at overholde klassekvotienten.

Ændringen gælder vel at mærke kun for nye elever, der ikke har søskende på andre skoler, for i givet fald har de ret til at følge deres søskende. Og det er der faktisk rigtigt mange børn, der har. Forvaltningen forventer, at halvdelen af alle børn bliver indskrevet efter søskendeprincippet, mens resten vil følge de nye skoledistrikter.

Fordelen ved de nye distrikter er, at der vil komme 24 elever i stort set alle klasser i hele kommunen, mens ulempen er, at en del børn får længere til skole.

I alt 15 elever bliver flyttet til Dragør Skoles distrikt fra de to andre skoler. Og det vil betyde, at Dragør Skole kan have to klassetrin på hver årgang, mens Nordstrandskolen og Store Magleby Skole har tre.

Børn med bussen

Forvaltningen vurderer, at otte til ti børn vil få så langt til skole, at det er nødvendigt at sørge for at få dem kørt i skole. De får nemlig mere end 2,5 km til skole – og så skal kommunen ifølge folkeskoleloven tilbyde kørsel.

I forvejen bliver elever fra Søvang kørt i skolebus til Store Magleby, så det kan være, at der skal laves en ny rute for eleverne på Sydstranden, som bor tæt på Store Magleby Skole, men altså skal gå på Dragør Skole.

Det kan også være, at kommunen vælger at betale for, at eleverne kan køre med den almindelige bus, fordi linje 250S i forvejen kører den rute.

Her skal der dog tages hensyn til, at det er børn på 6 år, som skal gå til og fra et stoppested, og man skal lave en individuel vurdering af afstand og hensynet til elevens sikkerhed – herunder om der er større veje, eleven skal krydse for at nå busstoppestedet.

Derfor vil spørgsmålet om skolebus eller ej blive afgjort på et senere tidspunkt.

De nye skoledistrikter giver en mere jævn klassefordeling, men flere elever på Sydstranden får længere i skole. Ill.: Dragør Kommune.

Grundig høring

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har efter en grundig høringsproces med skolebestyrelserne godkendt de nye skoledistrikter. Og grundlæggende har skolebestyrelserne bakket op om den nye fordeling.

Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen skriver, at de er enige i de principper, der fører til de nye skoledistrikter, mens formanden for bestyrelsen på Store Magleby Skole slår et slag for at udvide at den samlede kapacitet på skolerne, så der vil være ni klasser på hver årgang.

Desuden peger han på, at Store Magleby Skole har en midlertidig ekstra klasse, der i øjeblikket er placeret i et lokale i Hollænderhallen.

Dragør Skoles skolebestyrelse har indsendt det længste høringssvar i en lidt mere bekymret tone. Dog begynder de med at rose forvaltningen for at være ude i så god tid med fordelingen af elever.

Bekymring fra Dragør

Derfra går de videre til at understrege, »hvor vigtigt det er, at klassekvotienterne på de tre skoler er så ens som muligt. Det skal ses i lyset af, at så længe vi har en elevbaseret tildelingsmodel, kan det få store økonomiske konsekvenser for skolerne, hvis der er en forskel på ganske få elever.«

Til sidst foreslår de dog en lidt anden model for fordeling af elever: »Måske skulle man helt gentænke skoledistrikterne, så de lå mere på tværs af kommunen i tre aflange dele, i stedet for de tre klumper de ligger i nu?«

De begrunder det i, at Nordstrandskolens skoledistrikt nærmest rammer Dragør Skole, så alle børn nord og til dels vest for skolen ikke hører til deres skole.

»Kigger man udelukkende på kortet, så viser der sig en skævvridning i forhold til de elever, som bor tæt på Dragør Skole, men som hører til Nordstrandskolen. Er der kigget på, om man kunne flytte flere elever fra Store Magleby Skole til Nordstrandskolen og dermed flere fra Nordstrandskolen til Dragør Skole?« spørger de.

I indstillingen til politikerne svarer forvaltningen, at det ikke er en mulighed at gentænke skoledistrikterne i tre aflange dele »på baggrund af fordelingen af de kommende børn og ønsket om en jævn fordelingen blandt de tre skoler.«

De nye skoledistrikter vil koste kommunen en lille smule mere, fordi flere børn skal have betalt transport.

Forslaget om de nye skoledistrikter er på dagsordenen ved kommunalbestyrelsen torsdag den 25. april, hvor det ventes vedtaget.