Interessen for møder om fjernvarme er stor. Dragør Kommune måtte flere dage inden arrangementet lukke for tilmeldingen til mødet, da Hollænderhallen på grund af brandsikkerhed ikke kan rummer flere. På kommunens hjemmeside bliver der stillet endnu et møde udsigt. Foto: Thomas Mose.

Information om fremtidens varmeforsyning

Kommunen afholder informationsmøde om fjernvarme i en fyldt hal

Af Thomas Mose



Der var både udfordringer med at finde ledige pladser i Hollænderhallen samt parkeringspladser uden for, da Dragør Kommune havde inviteret til informationsmøde om fjernvarme onsdag den 17. april.

Med 450 deltagere måtte Dragør Kommune flere dage inden mødet måtte lukke for tilmelding.

Dragør Kommunes projektleder, Jonas Whitehorn, fortæller på kommunens hjemmeside, at de i kommunen er overvældet over den store interesse for projektet. På hjemmesiden oplyses det ligeledes, at der for at imødekomme den store interesse vil blive arrangeret endnu et møde. I skrivende stund er det dog ikke offentliggjort, hvornår dette ekstramøde vil finde sted.

Mange informationer

Mødet i Hollænderhallen blev filmet. Dragør Kommune oplyser, at man fra onsdag den 24. april kan se eller gense mødet, så man kan holde styr på de mange fakta, der kom frem.

Efter borgmester Kenneth Gøtterups velkomst gav han ordet videre til CTR, så administrerende direktør Randi Skogstad og projektchef Lene Jensen mere specifikt kunne fortælle om, hvor varmen kommer fra – og hvorfor der satses på fjernvarme.

Borgmester Kenneth Gøtterup byder velkommen. Foto: Thomas Mose.

Det er nemlig CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab), der kommer til at producere varmen i rørene, der med tiden kommer til at nå ud til borgerne i Dragør.

Det blev oplyst, at størstedelen af varmen kommer fra kraftvarmeværker, hvor der fyres med bæredygtig biomasse og affald. Men i fremtiden er målet, at varmen skal komme fra vedvarende energikilder.

Stort arbejde forude

Efter oplysninger fra Randi Skogstad og Lene Jensen tog Raymond Skaarup fra Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme over. Han fortalte om den praktiske del i udbygningen af fjernvarmenettet i Dragør.

Forbrugerne kan forhåndstilmelde sig nu og senere få de endelige priser og kontrakter præsenteret.

I Dragør skal der en tilslutningsgrad på omkring 65% til, før fjernvarmeprojektet kan realiseres, og Raymond Skaarup udtrykte tillid til, at tallet kan nås.

Til sammenligning kan det oplyses, at tilslutningsgraden i Tårnby Kommune er oppe på omkring 80%.

Inden selve udbygningen kan gå i gang, skal der foreligge et endeligt godkendt projektforslag for Dragør – og det er netop dette, som man i øjeblikket afventer.

Med blikket rettet mod fremtiden bemærkede Raymond Skaarup, at processen vil indebære intensivt gravearbejde.

»Det bliver rædselsfuldt at færdes i kommunen, når vi går i gang,« sagde han med et smil.

Men med dialog og samarbejde håber han, at Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme vil navigere effektivt gennem overgangsperioden og sikre en glidende indførsel af det nye system.

Spørgsmål fra borgerne

Oplæggene fra Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme og CTR tog lidt kortere tid, end det var forventet, så der var ekstra god tid til spørgsmål fra salen.

Og der var da også meget at høre mere om. Der blev blandt andet spurgt ind til økonomien, gravearbejder, abonnementsordninger samt til størrelsen på selve fjernvarmeanlægget.