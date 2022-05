Nyt fra Dragør Boldklub:

50-års-jubilæum

For 50 år siden – i 1972 – vandt Dragør Boldklub oprykning fra københavnsserien til danmarksserien. Det skete over to kampe mod KB’s andethold. DB vandt hjemme med 5–2 og tabte 0–2 på udebane på Frederiksberg. Og såleddes med en samlet sejr på 5–4 var holdet klar til oprykning.

KB’s andethold var dengang forstærket med den professionelle, tidligere landsholdsspiller Niels-Christian Holmstrøm. Men det var ikke nok, for DB havde et hold med blandt andre Jan Palm Petersen – 243 kampe, Flemming Klærke – 287 kampe, Bent Karlsson – 167 kampe, Tom Adrian Pedersen – 83 kampe, samt Svend Erik Hansen – alle spillere, som desværre ikke længere er hos os.

Carsten Westring – 171 kampe – havde til DB’s opgør mod FB i lørdags, den 21. maj, samlet yderligere fem spillere fra 1972-holdet til en frokost i Dragør Boldklub. Det var, Gunnar Weber – 324 kampe og 348 mål, Allan Karlsson – 272 kampe, Jørgen Winberg Pedersen – 198 kampe, Rene Petersen – 66 kampe, samt Erik Kikkenborg – 158 kampe.

De seks gæve spillere fik en god eftermiddag med mange »løgn«-historier og minder fra dengang. Og Carsten Westring havde medbragt en skrap bog med billeder og avisudklip, som blev studeret grundigt.

Dengang i 1972 kunne Dragør Boldklub mobilisere ikke mindre end syv busser, som bragte cirka 300 tilskuere til Frederiksberg. Tænk hvis det kunne lade sig gøre i dag.

HR