Bjørn Lambek.

60 år

På lørdag, den 11. februar, fylder Dragør-borgeren Bjørn Lambek 60 år.

Bjørn Lambek har i sit virke som journalist, forfatter, kommentator og redaktionschef i snart 40 år sat sit præg på især dansk erhvervspresse.

Som ung falstring arbejdede han sig via Danmarks Journalisthøjskole, Ny Dag og Sjællandske Dagblade ind mod hovedstaden og et job på Ritzaus Bureau. Her blev han erhvervsredaktør i 1993, men skiftede til Politiken, da Den Levende Avis midt i 1990’erne rustede op på erhvervsstoffet.Siden da har han arbejdet som erhvervsjournalist på Politiken og i DR, men også på blandt andet Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske Tidende.

Ud over at være flittigt brugt som kommentator har Bjørn Lambek også været medforfatter til bøgerne »Falsk som Blæk – bogen om PFA-sagen« og »Mærsk – Manden og Magten«.

Efter en årrække som chef for DR’s erhvervs- og økonomiredaktion og i en periode også for Christiansborg-redaktionen er Bjørn Lambek i dag skrivende journalist på Lederstof.dk.