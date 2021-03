60 år

Bettina Ratje, indehaver af Kræmmergården i Dragør, fylder 60 år søndag den 7. marts.

Bettina Ratje er bankuddannet i Amagerbanken. Efter få år i banken fik hun ansættelse som erhvervsrådgiver i Forstædernes Bank på Amager.

I 1995 tog Bettina Ratje afsked med bankverdenen for at indtræde i familiefirmaet W. Ratje Frøskaller, der producerede og markedsførte naturlægemidlet HUSK. Som direktør fik hun her drevet firmaet frem til at være markedsledende inden for laksantia i Danmark og dertil en ikke ubetydelig eksport til andre europæiske lande. I 2015 solgte fødselaren og hendes bror virksomheden, hvorefter hun sammen med sin mand stiftede Kræmmergården Dragør – et kommissionloppemarked med plads til omkring 300 stande.

Bettina Ratje er i sin fritid aktiv i bestyrelsen i Mødrehjælpens lokalafdeling på Amager og tilbringer gerne – i det omfang tiden tillader det – tid med familien i sommerhuset i Nykøbing Sjælland.