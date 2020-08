A27 klar til en spændende sæson

Talentoverbygningen på Sydamager mellem AB Tårnby, Dragør Boldklub og Kastrup Boldklub – Amager 27 (A27) – er klar til en ny spændende sæson, efter coronanedlukningen satte en ærgerlig bremse på forårssæsonen, inden den stort set var kommet i gang.

Den store nyhed i forbindelse med den kommende sæson er, at A27 for første gang kan mønstre et U/19-hold. Det er drengene fra årgang 2003, som var den første årgang, der spillede i A27-regi tilbage i 2017, der nu er blevet U/19-spillere. Suppleret med en række dygtige spillere fra årgang 2002 stiller drengene op i Øst 1-rækken, hvor de blandt andre skal konkurrere mod Fremad Amager, som fra denne sæson af også har fået DBU-ungdomslicens, som A27 allerede havde i den forløbne sæson.

A27 forbedrede sin score i DBU’s årlige indrangering i foråret med godt to procentpoint og beholdt dermed sin stjerne i DBU-systemet, hvor man kan få op til fem stjerner, hvilket kun FC Nordsjælland har i Danmark.

Det er A27’s ambition snarest muligt at få to stjerner i systemet, hvilket berettiger til at spille i den landsdækkende U/17- og U/19-division, hvor blandt andre klubberne AB, B93, FC Helsingør og HB Køge spiller.

»I denne sæson spiller vores U/19- og U/17-hold i Øst 1-rækken, som er den bedste række, der kun rummer hold øst for Storebælt. Vores akademi har været i gang i fire år nu, hvilket gør A27 til den længstlevende talentoverbygning på Amager, og vi har masser af dygtige spillere, som sagtens kunne begå sig i den landsdækkende division. Det understreges også af, at både vores U/15-, U/16- og U/17-hold vandt deres rækker i efteråret. Derfor håber vi at kunne udvikle vores talentmiljø så meget, at vi i løbet af de kommende år får to stjerner og dermed plads i divisionen,« siger A27-talentchef Søren Karlsen.

Stærke trænerteams på plads

A27 har allerede taget vigtige skridt til den kommende sæson. Ikke blot med etableringen af et U/19-hold, men også med endnu stærkere og bedre uddannede trænerteams og ansættelse af en halvtidsansat såkaldt børneudviklingstræner for første gang.

Den nye børneudviklingstræner er Jimmi Sikker Jensen, som i øvrigt har DBU’s A-trænerlicens og en trænerfortid i blandt andet AB Tårnby,

B 1908 og Kastrup, ligesom han har været talenttræner for FC Midtjyllands Amager-projekt for nogle år siden. Det bliver fremover hans opgave at sikre en styrkelse af børnemiljøerne U/10–U/12 i de tre moderklubber, således spillerne vil være bedst muligt rustet til at indtræde i A27-regi fra U/13-alderen.

Sidste sommer ansatte A27 A-licenstræner Michael Haase, der som såkaldt head of coaching har det overordnede ansvar for træningen og udviklingen for A27-holdene.

A27 lægger stor vægt på faglighed, og i staben indgår nu i alt fem mand med A-trænerlicens og otte med B-licens.

Den kommende sæson begynder for alle seks A27-hold, fra U/13 til U/19, i weekenden den 14.–16. august, og da alle hold begyndte træningen allerede mandag den 20. juli, og alle trænerteams også er på plads, er forventninger i top.