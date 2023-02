Åbent hus på TG

Der var stort fremmøde og mange interesserede, da Tårnby Gymnasium og HF (TG) sidst i januar måned i to åbent hus-arrangementer inviterede unge og deres familier til at komme og høre mere om skolen.

Ikke færre end 850 gæster lagde forbi Multihallen og hovedbygningen på Tejn Allé, hvor en stor gruppe elever og ansatte stod klar til at byde velkommen, svare på spørgsmål og vise rundt.

For at gøre det let at orientere sig havde de forskellige fag, udvalg og studieretninger fået en stand hver, og både lærere og elever havde her travlt med at tale med de mange gæster.

Som et lokalt gymnasium bød aftenen også på mange gensyn med tidligere elever fra TG, hvis mindre søskende eller børn, nu var klar til at starte på gymnasiet efter sommerferien.