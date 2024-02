Ægte oldboys-bold

Flemming Kjær og Jørgen Kroman, der begge lige er fyldt 80 år, er stadig aktive på Dragør Boldklubs hyggehold.

Lørdag formiddag havde de to friske oldboysherrer inviteret holdkammeraterne til frokost efter en omgang fodboldtræning. Og i dagens anledning mødte hele 24 mand op for at fejre for de to fødselarer med bold på kunstgræsbanen.

Efter træningen var der lidt punch, så holdkammeraterne kunne få varmen inden frokost.