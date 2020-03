Ærefuld nominering

Sidste år præsenterede kunstneren Peter Carlsen og Museum Amager det moderne genremaleri »Amager 2019« – og nu har man modtaget nominering til Historiske Dages Fornyelsespris.

Genremaleriet var en udbredt kunst- og formidlingsform i anden halvdel af 1800-tallet, som medvirkede til at styrke den danske nationalfølelse. I tiden efter enevældens afskaffelse fokuserede genremaleriet på den danske bondestand, og Julius Exners værker fra Store Magleby gjorde hollænderbøndernes amagerstuer kendt over hele landet. I dag er Exners genremalerier glemt, og Amagers unikke lokalidentitet er under forandring.

Ved at genoplive det gamle genremaleri har Museum Amager beskrevet den lokalhistoriske forandringsproces. I 2016 fik Peter Carlsen til opgave at visualisere det moderne Amager. Sammen med museumsleder Søren Mentz besøgte Peter Carlsen flere folkeskoler i Dragør og Tårnby Kommuner for at diskutere lokalidentitet med eleverne. Der blev også afholdt dialogforedrag med borgerne i de to kommuner.

Kunstneren fremstiller Amagers udvikling fra romantiske bondestuer og kålmarker til en ø præget af topmoderne arkitektur og en »Manhattanagtig skyline«. Moderniteten vinder frem, men der er fortsat spor af den gamle lokalidentitet.

De fleste steder i Danmark er den rodfæstede og egnsbestemte lokalidentitet allerede forsvundet, lyder det fra museumlederen, der endvidere beretter, at lokalsamfundene ændrer karakter – og derfor er »Amager 2019« ikke kun relevant for beboerne på Amager. Maleriet taler til alle, fordi det beskriver en generel samfundsmæssig udvikling.

At et lille lokalmuseum kommissionerer en af landets mest prominente og innovative kunstnere til at udføre et moderne genremaleri er usædvanligt og nyskabende.

»Det er en stor ære at være blandt de nominerede til Historiske Dages Fornyelsespris. Nomineringen er et klart bevis på Museum Amagers kvaliteter og høje faglige niveau,« afslutter museumsleder Søren Mentz.

Ud af 22 kandidater er fem projekter blevet nomineret. Ud over Museum Amager og Peter Carlsen er de nominerede: Jim Lyngvild for Danmarks konger og dronninger, Bornholms Teater for forestillingen Besat, Nationalmuseet for Natbot og sidst, men ikke mindst Gry Nielsen-Jexsen for Kvinde Kend Din Historie.

Opdatering: Historiske Dages Fornyelsespris skulle have været uddelt ved det store arrangement Historiske Dage, der skulle have fundet sted i Øksnehallen lørdag den 21. og søndag den 22. marts. Det vides endnu ikke hvornår prisen uddeles.