Vi har modtaget:

Affald

Det var dog en kedelig oplevelse at komme til Dragør i søndags. Det var den søndag, hvor hele Danmark samlede affald, men i Dragør flød det!

Affaldsbeholderne i byen var så fulde, at man ikke havde en ærlig chance for at komme bare et lille stykke papir ned i dem uden at måtte presse på det affald, der i forvejen var i beholderne.

Bagefter var vi ude på Flyvergrillen, hvor det også flød med papir og emballage fra maden.

Det er altså ikke nemt at bede folk om at rydde op efter sig, når forholdene er så ringe.

Med venlig hilsen

Birte Brask