Affaldsindsamling

Skoleelever til kamp mod engangs-emballage i naturen

Danmark er det land i Europa, der genererer mest affald, nemlig 845 kg per indbygger hvert år. Og det er særligt engangskopper, der er et stort problem.

I hele denne uge, hvor Affaldsindsamlingen 2022 løber af stablen, sætter Danmarks Naturfredningsforening fokus på engangsemballage.

Elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der er tilmeldt indsamlingen, vil i løbet af ugen på skraldejagt i lokalområdet. Sammen med 200.000 andre deltagere skal de indsamle og registrere det affald, de finder.

Affaldet gøres til sidst op i antal kilo, mængden af engangsemballage, antal engangskopper, antal dåser med pant og antal dåser uden pant.

I Danmark forbruges årligt 130 millioner engangskopper – et forbrug, årets indsamling gerne vil sætte fokus på.

Når skolerne landet over på fredag afslutter deres indsamling, er det i weekenden private indsamlere, der tager over for at samle skrald ind både lørdag og søndag.

Sidste år blev der i løbet af ugen indsamlet mere end 167 ton affald – herunder 120.000 stykker engangsemballage, 52.000 engangsmundbind og 87.000 dåser. CL