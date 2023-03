Affaldsindsamling

Eleverne skal ud at have praktisk erfaring med det, de lærer i undervisningen. Det kan for eksempel være i biologi eller matematik at undersøge, sortere og optælle forskellige typer skrald. På den måde kan de lære statistik gennem optællinger, de selv har lavet og således bedre kan forholde sig til.

Opfordring til hundeejere

Eleverne konkluderer, at der var overraskende lidt affald i byen og endnu mindre end sidste år.

Til gengæld var der mange hundelorte, bemærker de og sender en opfordring til byens hundeejere om at samle op efter deres hunde.

En institution – 45 kilo affald

Børneinstitutionen Harevænget fik under affaldsindsamlingen indsamlet 45 kilo affald. Og både børnehave- og vuggestuebørn var med til at samle ind hele ugen.

Vibeke Tønne Andersen, der er leder på Harevænget, fortæller, at indsamlingen har givet anledning til gode samtaler med børnene om affald i naturen.

Da børnene blev spurgt, hvorfor man ikke skulle efterlade affald i naturen, svarede de prompte, at det var, fordi dyrene kunne blive syge, hvis de kom til at spise affald.

De talte også om, hvorfor der mon var megen skrald på gader og stræder, og børnene foreslog, at det måske ville hjælpe, hvis der var flere skraldespande rundt omkring.

Da de blev spurgt, hvad man hellere skulle gøre end at smide affald i naturen, var der et barn, der rakte hånden i vejret og svarede, at man skal gemme det i lommen eller holde det i sin hånd, til man kommer til en skraldespand.

Børnene fandt især meget skrald og slikpapir omme bag Netto – og pædagogerne skulle lige finde en grimasse og en forklaring, der kunne passe, da der blev fundet et brugt kondom.

Vibeke Tønne Andersen er stolt over at være med til affaldsindsamlingen igen i år.

Indsamlingen er en vigtig del af forløbet med Grønne Spirer, som er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne. Som medlem af Grønne Spirer kan man også gøre sig fortjent til Det Grønne Flag, hvis man opfylder en række ekstra kriterier.

I 2022 var der kun 55 institutioner, der havde Det Grønne Flag – en af dem er Børneinstitutionen Harevænget.