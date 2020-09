Affaldsindsamling

Som en del af Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamlingsdag rykkede frivillige landet over lørdag den 19. september ud og samlede skrald op fra naturen.

Her i området skete det bl.a. ved, at Kongelundsfortets Outdoorcenter i samarbejde med Kongelundsfortets Outdoorforening stod for indsamling af affald omkring Kongelundsfortet, Kongelunden og Sydvestpynten.

Seks typer affald

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening støder man oftest på følgende seks typer affald i naturen: Slikpapir og ispinde, to go-emballage (omfattende sugerør, papirsposer, bestik og emballage fra takeaway-mad), ølkapsler og metallåg fra dåser fra flasker, toiletartikler såsom vantpinde og tandstikkere, cigaretpakker samt den helt store synder – cigaretskodder, der står for klart det meste af det affald, der ligger og flyder i naturen.

Cigaretskodder er en af de værste syndere, hvad angår forurening i naturen. Filtrene deri indeholder nemlig plastik, og det er lang tid om at blive nedbrudt. Selve plasten i filteret nedbrydes til mikroplast i løbet af fem år, og herefter kan mikroplasten forurene jorden eller blive skyllet ud i vandmiljøet.