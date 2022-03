Vi har modtaget:

Afgangshallen indviet

Det tog ekstrem lang tid at få bygget Dragør Outdoor Fitness ved Hollænderhallen. For mere end to år siden gav Salling Fondene håndslag på et generøst tilbud på 250.000 kr. til Dragørs længe planlagte projekt kaldet »afgangshallen«.

Antallet af apparater i Dragør Outdoor Fitness blev maksimeret, da Dragørs Vej & Park-afdeling blev sat til at stå for den praktiske opstilling.

Ved Dragør Outdoor Fitness er en lang række fitness-apparater, som alle kan benytte, når de alligevel er ved Hollænderhallen i anden anledning – eksempelvis for at se en fodboldkamp, dyrke gymnastik eller måske endog at besøge biblioteket. Før og efter kan man lige strække kroppen godt igennem og måske få lidt sved på panden.

Cato den ældre

I de sidste to år har jeg nærmest følt mig som den romerske senator som f.Kr. blev kendt for at afslutte alle sine taler om alle emner med tilføjelsen: »Og i øvtigt mener jeg, at Karthago skal ødelægges.«

Som udvalgsmedlem i teknisk udvalgt tror jeg, at jeg ved enhver kontakt med direktøren direkte spurgte til fremdriften i afgangshallen-projektet. Og til sidst kom det da i gang.

Fremtiden

Ved Hollænderhallen er der muligheder for mange andre nye aktiviteter, og udviklingen vil i høj grad skulle ske i et tæt samarbejde med foreninger og private. Og initiativretten ligger hos de private.

Hollænderhallen er nu gennemgribende renoveret, og derved vil forvaltningen have fået frigivet ressourcer til at tage fat på andre projekter.

Det eneste andet aktuelle projekt er elladestandere på parkeringspladsen.

Her er der to veje at gå – enten at lade standerne afvente en totalrenovering af parkeringspladsen, hvilket nok vil blive opfattet som bedste kommunale måde. Men det koster mange penge, som vil skulle tages fra kystsikringen, og vil tage lang tid.

Først skal der laves et skitseprojekt, som skal vedtages med høringer i alle råd og foreninger. Derefter skal projektet sendes i udbud, lige midt i den mest kaotiske periode med håndværkere, som har ordrebøgerne overfyldt. Det er ikke særlig smart.

En anden måde er at lade tre ladestanderfirmaer, som forvaltningen i øvrigt på min foranledning har været i kontakt med siden august sidste år, byde på at opstille 6 eller 12 standere på eksisterende parkeringspladser og gøre brug af strømkabler og transformator fra de nedtagne flygtningepavilloner. Det vil være bedste, hurtigste og absolut billigste måde. Så denne lette løsning vælges nok ikke ...

Man bør nok tænke på, at manglende ladestandere generer de stadig flere ejere af elbiler i byen. Og Dragør mangler ladestandere generelt. De 6 til 12 ladestandere vil langtfra afhjælpe med alle problemer – ikke mindst omkring den gamle by mangler pladser – men de vil være et lille skridt på vejen.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør