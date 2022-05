Afgræsning som naturpleje

De supplerer altså hinanden godt, og desuden kan fårene, da de har små klove og ikke vejer så meget, afgræsse arealerne selv i våde perioder om efteråret.

Med fårenes afgræsning reduceres også ukrudtsarter, og det giver ikke alene græsset, men også den naturlige engflora, gode vækstbetingelser, som både kvæg og besøgende siden kan nyde godt af.

Der er flere fordele ved at give dyrene mere plads og lov til selv at udvælge deres fødeemner – græsmarken udnyttes optimalt, og dyrene har lettere ved at tilegne sig en hensigtsmæssig adfærd.