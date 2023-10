Aflysning af julebanko

Det har i mange år været en fast tradition, at Lions Dragør afholder julebanko for byens pensionister. Arrangementet har budt på en hyggelig eftermiddag med bankospil, lotteri og æbleskiver, gløgg, kage, kaffe, øl samt vand, altsammen sponsoreret af Lions Dragør i samarbejde med byens erhvervsdrivende, men nu er det slut.

Lions Dragør oplyser, at de har måttet sande, at de desværre ikke længere kan løfte det store arbejde, der ligger bag arrangementet.

»Vi har derfor måttet tage den tunge beslutning at nedlægge Julebanko som en af vores aktiviteter,« fortæller Jytte Hahn Ohrt på vegne af bestyrelsen i Lions Dragør. Sammen med den triste meddelelse sender hun også en tak til Dragør Skole, der har lagt festsal og køkken til bankoet, samt til de mange erhvervsdrivende og privatpersoner, der gennem årene har deltaget som sponsorer.

Donationer

Traditionen tro blev der hvert år under julebankospillet uddelt donationer til Enggårdens Venner og Kirkernes Menighedspleje.

Disse donationer er baseret på indtægterne fra salget af Lions-kalenderen og vil derfor naturligvis stadig blive uddelt – blot på et andet tidspunkt. 2024-udgaven af kalenderen er i øvrigt i handelen netop nu.

Lions Dragør oplyser, at de meget gerne hører fra folk, der har lyst til at hjælpe med at løfte aktiviteter til glæde for de svageste i samfundet – såvel lokalt som internationalt.

Klubben oplyser i øvrigt også, at de altid er glade for nye interesserede, og at man er velkommen både som medlem og som medhjælper til arrangementerne uden medlemskab.