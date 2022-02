Aktiv leg i vinterferien

I Hollænderhallen bydes i denne uge på leg, spil og fuld fart

I forbindelse med skolernes vinterferie i uge syv har Hollænderhallen åbnet dørene for kommunens børn og unge – og deres familier.

Alle hverdage i vinterferien kan man i hallen både hoppe og lege og dyrke fodbold, hockey, badminton eller bordtennis.

Hollænderhallen oplyser i øvrigt, at caféen ikke vil have åbent i vinterferien – og at gæsterne derfor gerne må medbringe mad og drikke.

Åbningstiderne resten af ugen er onsdag den 16. februar fra kl. 9–21 samt torsdag den 17. og fredag den 18. februar fra kl. 9–14.

Gratis adgang.