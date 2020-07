Aktiv sommer på Kongelundsfortet

Sommeren igennem har det summet af aktivitet på Kongelundsfortet Outdoorcenter.

Inden skolernes sommerferie dannede fortet ramme om udeundervisning for kommunens folkeskoleelever som følge af coronakrisens påvirkning af skolernes undervisningsforhold, og i juli måned har der været rige muligheder for at prøve kræfter med alt fra stand up paddling over frisbeegolf til mad over bål og fritidsfiskeri – med mere!

Fra medio august vil Kongelundens Outdoorforening via en lang række foreningshold atter byde på et varieret udbud af aktiviteter i de naturskønne omgivelser. Man kan se mere om mulighederne på www.kof2020.dk