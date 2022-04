Alsang i kirken

Coronapandemien har påvirket mange arrangementer de sidste par år. Der har været aflysninger, arrangementer er blevet udskudt eller tilpasset – også i Store Magleby Kirke.

Onsdag den 4. maj kl. 19.30 har Store Magleby Kirke endelig mulighed for at afholde en fejring af 75-året for Danmarks befrielse. Det sker med Alsang fra Højskolesangbogen.

Arrangementet gennemføres i samarbejde med kirkens menighedspleje, der også vil stå for en kop kaffe til deltagerne.