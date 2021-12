Amarminoens forløb hugget i granit

Markante granitsten skal gøre Naturpark Amagers populære vandrerute, der har sit ene endepunkt i Dragør, endnu mere tydelig

For at markere den ene ende af vandreruten Amarminoen står en tonstung granitsten malerisk placeret ud for Drag­ør Badehotel – og vandrer man 27 km, finder man en tilsvarende sten i den anden ende. Foto: Naturpark Amager.

Nu er det også hugget i granit: Amarminoens forløb går mellem Prins Knuds Dæmning i Dragør og DR Byen i Ørestad Nord.

Vandreruten er nemlig blevet markeret med to tonstunge granitsten, som er blevet opsat i hver sin ende. Foruden disse vil rutens vandrere passere fire mindre sten undervejs, som kan medvirke til orientering.

På stenene er der indgraveret vandrerutens amager-formede dråbelogo, samt information om rutens længde.

»Med den store succes som Amarminoen har opnået, syntes vi, der manglede en tydelig markering af rutens start- og slutpunkter,« fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager.

Realiseret forslag

Idéen til at opføre de nye stenmarkører opstod efter en henvendelse fra et hold »Leisure Management«-studerende på produktionshøjskolen Absalon.

På baggrund af feltstudier og interviews med Amarminoens brugere foreslog de studerende at opsætte en målstreg i hver ende. Deriblandt Emilie Jensen, der beskriver målstregen som en meget simpel idé, som kan gøre en stor forskel.

»Vi testede idéen ved at bygge 1:1 prototyper i træ, fragtede dem til Dragør og opstillede dem i den sydlige ende af Amarminoen,« husker hun.

Herfra gik de lidt på afstand og observerede brugerne.

»Det var næsten for godt til at være sandt, men de agerede præcist, som vi håbede på. De løb mod stenene, highfivede og fotograferede hinanden foran dem,« fortæller Emilie Jensen.

Også i Naturpark Amager forstod man hensigten med og effekten af de studerendes projekt.

»Vi syntes, deres idé var så god og oplagt, at vi nærmest gik i gang med at realisere den med det samme,« fortæller Jes Aagaard.

Selfiepunkter og en mere tydelig rød tråd

Stenene skal både bidrage til en mere tydelig rød tråd gennem vandreruten, og så kommer man ikke udenom vigtigheden af at kunne vise, man har været der, understreger Emilie Jensen.

»Det gælder ikke mindst hos de yngre brugere, som helt naturligt lader den slags oplevelser flyde videre ud på sociale medier. Vi er villige til at gøre meget for at få det perfekte billede og iscenesætte os selv, samtidig med at vi meget gerne vil gerne belønnes og anerkendes for det, vi gør og opnår som brugere,« forklarer hun.

Og nu står de der så. I alt seks sten, som leder Naturpark Amagers vandrere og andre gæster rundt på Amarminoens i alt 27 kilometer.