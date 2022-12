Atter stor politiøvelse i Dragør

Igen i sidste uge satte en stor politiøvelse igen sit præg på Dragør, da flere hundrede betjente og »demonstranter« trænede det såkaldte MIK-koncept, som politiet bruger ved optøjer i forbindelse med demonstrationer og fodboldkampe.

Politiet var i fuldt indsatsudstyr, mens demonstranterne bar bannere, flag og støjede, så meget de kunne.

Dragør Nyt var med, da politiøvelsen fandt sted i Søvang en sen eftermiddag, og hele setuppet var meget autentisk, måske lige med undtagelse af, at både politi og demonstranter trådte pænt til side, når borgere gerne ville forbi på vejen hjem fra arbejde. Men det var et imponerende syn med de mange politifolk, og en mindre dreng så da også lidt beklemt ud, mens han trampede i pedalerne for at komme forbi sammen med sin mor.

Politiet afholdt samme øvelse i begyndelsen af november måned og indtog både dengang som nu Kongelunden, Søvang og Vængerne i øvelsen.

Det var Københavns Politi, der sammen med kolleger fra flere politkredse deltog i øvelsen.

BB