Atter tøndeslagning til hest 

Sidste år forhindrede corona-pandemien tøndeslagningen, der for første gang siden anden verdenskrig måtte aflyses til stor skuffelse for både ryttere og tilskuere.

Så i år er entusiasmen stor hos både Dragør Fastelavnsforening af 1970, der søndag står for tøndeslagningen ved Blushøj, og Vennekredsen, der slår til tønden i Hovedgaden i Store Magleby.

Både børn og voksne deltager ivrigt i klargøring af seletøjet, der efterses og poleres, så hestene kan være flot pyntede, når der rides ud til fastelavnsfejringen.

Traditionsrig fastelavnsfejring

Det vides ikke, hvornår man første gang holdt fastelavn herude, men at kalde det for en tradition er i hvert fald ingen overdrivelse, for allerede i 1700-tallet fortælles det, at folk i byen var »forvildede udad vin og punch«, kan man læse i arkiverne.

Og man skal ikke lade sig narre af, at Dragør Fastelavnsforening er stiftet i 1970, for også tidligere blev fastelavn fejret med manér i Dragør.

Over de mange år har fastelavnsfejringen udviklet sig til det, vi kender i dag, hvor der søndag er tøndeslagning til hest for både kvinder og mænd ved Blushøj og fastelavnsmandag alene for mænd i Hovedgaden i Store Magleby.

Begge steder følger en talrig tilskuerskare nøje med i, hvem der slår den sidste tøndestok ned for derefter at kunne smykke sig med titlen som enten tøndekonge eller -dronning. Og mon ikke ekstra mange vil følge rytternes kamp mod tønden efter sidste års aflysning.

Og ikke kun selve tøndeslagningen er et festligt syn. Det er også betagende at se rytterne ride rundt på punchruten, hvor de besøger forskellige lokaliteter undervejs, og man kan glæde sig over de flotte dragter og smukt pyntede heste.

Dragør Fastelavnsforening – søndag i Dragør

Formand for Dragør Fastelavnsforening af 1979, Ole Hansen, er glad for, at man igen må slå katten af tønden. De har dog allerede gennemført en tøndeslagning efter aflysningen sidste år, idet det med nogen forsinkelse lykkedes foreningen at gennemgøre markeringen af sit 50-års-jubilæum i september sidste år.

I Dragør rider både kvinder og mænd, dog med en overvægt af kvinder – faktisk deltager kun tre mænd i år.

Så Ole Hansen fortæller, at foreningen ønsker sig flere mænd. Han er selv opvokset med fastelavn. Hans far red med, og selv red han med i 30 år, før han holdt op og tog plads i musikvognen i stedet for. Men familien er fortsat repræsenteret til hest, idet hans nevø, Christian Hansen, rider med med en af fanerne.

Før tøndeslagningen ved Blushøj, rider fastelavnsforeningen ud på den traditionelle punchrute, og Ole Hansen fortæller, at der er kommet flere med i Dragør by, som gerne vil have besøg. Det glæder ham, for så kan folk bedre følge med rundt med rytterne, når der ikke er for langt imellem de steder, der skal besøges.

Efter tøndeslagningen – og efter aftensmaden – er der bal på Dragør Strandhotel fra klokken 22. Uofficielt starter musikken dog langt tidligere, så der er god tid til en svingom.

Vennekredsen – mandag i Store Magleby

Formand for Vennekredsen, Gert Schmidt, fortæller, at de er mere end lykkelige for igen at måtte ride.

»Vi glæder os rigtig meget,« siger han og oplyser, at alle involverede i fastelavnsridningen går meget op i det. Og faktisk er fastelavn vigtigere end julen, fordi det er en arv – en kultur – man er med til at føre videre, fortæller han.

Familier og børn er involverede i fastelavnsfejringen – og der kommer også nye ryttere. Lidt ældre end tidligere, hvor de unge mænd begyndte i 16-års-alderen, men der kommer nye, så traditionen kan bestå. I år rider 17 mænd med – hertil kommer musikvognen, siger Gert Schmidt, der selv rider med for 35. gang og er fjerde generation af fastelavnsryttere.

Vennekredsen mødes mandag formiddag i Borgerhuset i Store Magleby og begynder efterfølgende på punchruten, hvor de rider rundt på besøg. De kommer blandt andet til Dragør Rådhus og Store Magleby Skole – sidstnævnte sted serveres dog ikke alkohol, understreger Gert Schmidt.

Frokosten indtages på Dragør Strandhotel, hvorefter turen rundt fortsættes, indtil eftermiddagskaffen drikkes på Langhøjgaard, kort inden tøndeslagningen i Hovedgaden begynder.

Efter tøndeslagningen er der salg af øl og vand i Borgerhuset.

Fastelavnsjazz

Som optakt til tøndeslagningen i Store Magleby har Store Magleby Kirke tradition for at byde indenfor til en festlig jazzkoncert.

Også denne måtte sidste år aflyses på grund af coronarestriktionerne, men i år gennemføres den – dog i et lidt andet regi. Jazzkoncerten gennemføres nemlig udendørs ved vandværket i Nordre Kinkelgade – kun få skridt fra stedet, hvor selve tøndeslagningen senere finder sted. Her er altså muligheden for at komme i stemning, før slaget om tønden skal følges – og skulle vejret være til den kolde side, kan man lune sig ved gratis kaffe og kakao, som kirken i dagens anledning byder på.