Befolkningsprognose

Tirsdag den 19. maj blev Økonomiudvalget i Dragør Kommune forelagt en befolkningsprognose fra perioden 2020–2030. Rapporten, som COWI har lavet i samarbejde med Dragør Kommunes administration, spår, at der kommer en let stigende befolkningsvækst på cirka 2% de næste 10 år. I reelle tal svarer det til en befolkningtilvækst på omkring 300 personer, fra Dragør Kommunes 14.494 personer i 2020 til 14.793 indbyggere i 2030.

Befolkningsprognoserne er vigtige redskaber til at lægge budgetter, når politikerne skal forsøge at se fem år frem i tiden.

Flere ældre

Mens befolkningsudviklingen forventes at være relativ stabil over de næste ti år, ser det meget anderledes ud inden for aldersgrupperinger i befolkningen. Særligt gruppen af borgere, der er over 85 år gammel, forventes at stige voldsomt – hele 59% i perioden. Og alene i denne budgetperiode (2020–2024) forventes det, at der kommer 25% flere ældre over 85 år. I reelle tal betyder det, at hvor der vil være 395 borgere over 85 år i 2020, forventes det, at der vil være 495 i 2024. Og i 2030 forventes der at være 628 personer i Drag-ør Kommune over 85 år.

»Helt grundlæggende er det jo en dejlig ting. Vi lever længere, og det betyder, at vi har vores forældre, bedsteforældre og oldeforældre længere – og det betyder noget – ikke mindst for generationerne, der får længere tid med hinanden,« siger formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU) Nicolaj Bertel Riber (A), der ligeledes sidder i Økonomiudvalget.

Man må dog også forvente øgede udgifter til netop denne gruppe, idet gruppen når et punkt i deres liv, hvor de får brug for hjælp til at klare hverdagen. »Vi har heldigvis indrettet vores velfærdssamfund således, at der står et fællesskab klar,« siger Nicolaj Bertel Riber til Drag-ør Nyt om hjælpen, samfundet tilbyder dem, der har behov der for.

Det er kommunerne der står for den nære velfærd, som for eksempel ældreplejen. »Det kommer helt klart til at presse kommunerne. Det gør det allerede nu. Nogle ting kan vi gøre lokalt, mens andre ting også kræver nationale handleplaner,« fortsætter SSAU-formanden. Stigningen i antallet af ældre vil kræve, at der er medarbejdere nok i fremtiden, og at der skal arbejdes med forebyggelse og sundhed.

Nicolaj Bertel Riber meddeler, at der helt konkret sidste år blev vedtaget at øge antallet af elever på sosu-uddannelserne. Politisk skal der arbejdes for at fastholde og rekrutrere på sundheds- og omsorgsområdet. Det skal sikre Drag-ør Kommune som en attraktiv arbejdsplads, og at der også i fremtiden er den arbejdsstyrke, der skal til.

Der arbejdes også med de økonomiske konsekvenser. »Det, vi gør nu, er, at der er ved at blive udarbejdet en økonomimodel, der klæder os bedre på til at kigge ind i fremtiden og vurdere behovet til ældreområdet, men det sikrer jo kun viden om behovet, ikke flere penge,« fortæller Nicolaj Bertel Riber. Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening har som konsekvens af det stigende antal af ældre tildelt flere midler. »Jeg håber, at de kommende økonomiaftaler tager højde for, at denne tendens fortsætter. Der er rigtig mange spor at arbejde i, både nationalt og lokalt,« slutter SSAU-formanden.

Befolkningsprognosen forudser, at der de næste 10 år vil være et stabilt antal skolebørn. Arkivfoto: Thomas Mose.

Stabilt antal børn

En anden gruppe borgere, der er omkostningstung for kommunen, er børn. I prognosen forventes antal borgere under 16 år at stige lidt frem til 2022, hvorefter tallet falder en anelse igen frem mod 2030. Lige nu er det samlede antal skolebørn 2.135. Antallet af dem forventes at toppe i 2022/2023, hvor prognosen siger, der vil være 2.146 børn i skolealderen. Og i 2029/2030 forventes der at være 2.131 skolebørn.

Dog er det ikke alle børn, der benytter Dragør Kommunes folkeskoletilbud. Her forventes tallene at svinge imellem 1.916 som det laveste i hele perioden og 1.932 som det højeste (i 2022/2023).

Prognosen forudsiger dog, at antallet af elever i fremtiden vil fordele sig anderledes i kommunens tre skoledistrikter. Med de nuværende skoledistrikter vil man særligt på Nordstrandskolen opleve et fald fra de nuværende 720 elever til 665 elever i 2029/2030, mens der vil komme en tilsvarende stigning på Store Magleby Skole fra de nuværende 727 elever til 800 elever i 2029/2030. Elevtallet for kommunens sidste skole, Dragør Skole, forventes at have et mindre udsving, imellem 460 og 446 elever.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) forklarer, at antallet af elever til de enkelte skoler blive reguleret ved skolestart. Efterfølgende vil kommunalbestyrelsen få forelagt en sag med fordeling af elever, som skal sikre tre bæredygtige skoler. Distrikterne er således ikke trådt i kraft ved etableringen af børnehaveklasserne. Dette betyder også, at elevtallet på de enkelte skoler er stabilt, når kommunens samlede elevtal er stabilt.

Befolkningsprognosen forudser også et stigende antal elever i privatskoler, andre skoler og specialskoleelever i andre kommuner, mens antallet af børn, der går i folkeskole i andre kommuner, ventes at falde markant.

TM