Bevaringens Dag

Bevaring i Dragør Gamle By vil blive sat i fokus, når Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Dragør Museumsforening lørdag den 9. september som et nyt initiativ afholder Bevaringens Dag.

Med nye oplevelser om Dragørs traditionelle byggeskikke gives under arrangementet inspiration til både vedligeholdelse og restaurering af deltagernes egne huse og haver, alt imens interessen for bevaring kan deles med andre i et større fællesskab.

Bevaringens Dag vil være sammensat af flere elementer. Dagen kommer blandt andet til at bestå af et besøg på Dragør Museum, en byvandringer, foredrag og en særlig udstilling om genbrug.

På Dragør Museum vises rundt på museets nye udstilling om byens arkitektur og beboere, mens man under byvandringerne har fokus på bevaringens store og små detaljer i lokal, national og international sammenhæng.

Lokale håndværkere vil fortælle om, hvordan eksempelvis gamle vinduer bevares, og også Dragørs borgmester vil her give sit besyv med om bevaring.