Bibelhistorieløb i St. Magleby

Efter ved gadekæret at have samarbejdet om at bage brødet fra bunden over levende ild, gik eleverne videre mod Amagermuseet.

Fremme på museet dykkede eleverne ned i religionens rolle i bøndernes liv – dengang det var hollænderne, der beboede gårdene. Her skulle eleverne gå rundt i de gamle stuer og finde kristne genstande og symboler i indretningen på de gamle gårde. Alt imens hørte de fortællinger om tro, fællesskab og overtro fra fortiden.

Leni Larsen, der er formidlingsinspektør på Museum Amager, fortæller, at det har været nogle gode og spændende dage med interesserede og engagerede elever.

Løbet er en miniudgave af det populære historieløb, som finder sted i udskolingen hvert efterår og er et samarbejde mellem Store Magleby Kirke, Museum Amager og Dragør Ungdomsskole. Her vækkes historien til live gennem tøj og dragter, historiske genstande og aktiviteter.

CL