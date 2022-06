Bibliotek verdensmålscertificeret

At gøre en forskel

Henriette Ritz Kylmann fortalte herefter en historie fra Bolivia, hvor en skovbrand fik alle dyr til at flygte, bortset fra kolibrien, der badede i floden og fløj over skoven og rystede sine vinger for at sprede vand over ilden.

»Du dør jo,« mente de flygtede dyr, men kolibrien fastholdt, at hvis alle gør lidt, så lever vi – og kan gøre en forskel.

Og i forhold til verdensmålene kan vi ikke gøre alt, men alle kan gøre lidt – og på den måde, kan vi alle gøre en forskel, lød det fra Henriette Ritz Kylmann.

Figentræ vandet

Som en synlig markering af certificeringen er der indkøbt et figentræ til bibliotekets gårdhave.

I sin tale sagde borgmesteren, at – ud over gode vækstbetingelser for figener i Dragør – figentræet er et særligt træ.

»I nogle traditioner var Livets Træ og Kundskabens Træ i Edens Have et figentræ. Figentræet er kædet sammen med liv, frugtbarhed og velstand, og på den måde passer det helt utroligt godt sammen med et bibliotek,« lød det fra borgmesteren, der uddybede med, at biblioteket er et sted man mødes og skaber liv og fællesskaber – læser og bliver klogere – og på den måde skaber velstand.

Men for at figentræet skal vokse og gro, kræver det vand, og borgmesteren fik æren af at give træet den første kande vand efterfulgt af samtlige børn, der ivrigt gav træet lidt vand.

Bæredygtig omstilling

Verdensmålene viser også vejen for bæredygtig omstilling, og landmand Neel Seerup Hansen fra det økologiske landbrug Seerupgaard afsluttede fejringen med en god snak med børnene, om hvad, der skal til, for at at en plante kan gro – og det medførte ivrige fingre i luften, og der kom mange korrekte svar.

Neel Seerup Hansen fortalte også om bestøvning fra bier og andre gode insekter og om vigtigheden af biodiversitet på en måde, der tydeligt fangede børnenes interesse.

Interessen var også stor for de nyhøstede ærter, som landmanden havde medbragt – og arrangementet blev afsluttet med, at hvert barn fik hver en bønne, som de lagde i en lille urtepotte, som de kunne tage med hjem og få den til at gro i.