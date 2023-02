Biblioteket er genåbnet med ny leder

Samtlige bøger på biblioteket i Hollænderhallen er blevet gennemgået og fordelt mellem Dragør Bibliotek og fjernlageret, mens de bøger, der var slidte, er blevet smidt ud.

Der foregår altid løbende udskiftning af biblioteksbøgerne, hvor bøgerne gennemgås for slitage, skader og manglende sider. Ligesom ved indkøb af nye bøger tager trimning af samlingen også højde for principperne i biblioteksloven, som lyder på aktualitet, alsidighed og kvalitet. Men det har været en stor opgave for personalet at gennemgå alle bøgerne på en måned, fortæller Pauline Raff.

Udstyr, møbler og legetøj fra Hollænderhallen, som der ikke er blevet plads til i Dragør, vil blive givet videre til kommunens institutionerne.

Fars Legestue, som før blev afholdt i Hollænderhallen hver onsdag er rykket op under taget i det nye børnebibliotek, hvor det nu står fremme hver dag. Der vil fortsat være Fars Legestue – dog rykker dagen til tirsdag.

De unge har fået deres egen lille suite med ungdomsbøger, spil og en lænestol, hvor der før var krimier. Læsestuen ligner sig selv. Børnebiblioteket er rykket ovenpå, hvor der før var faglitteratur, og faglitteraturen har overtaget pejsestuen.

Reolerne på gulvet er blevet udstyret med hjul for at gøre lokalet mere fleksibelt.

Fælles interesser

Pauline Raff er selv nærmest vokset op på et bibliotek og kalder sig selv for en klassisk bibliotekar. Hun brænder for at formidle litteratur og læselyst og -glæde. For hende har biblioteket altid været et rart sted at være, fuld af ro og nærvær, og hun er hurtigt faldet til i Sadolins Hus på Vestgrønningen.

Selvom hun kommer fra et betydeligt større bibliotek, har hun mange fælles interesser med Dragørs seneste strategi og aktiviteter.